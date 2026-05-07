Рейтинг@Mail.ru
Вальверде пропустит "Эль-Класико" из-за черепно-мозговой травмы - РИА Новости Спорт, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:56 07.05.2026
Вальверде пропустит "Эль-Класико" из-за черепно-мозговой травмы

Вальверде пропустит "Эль-Класико" из-за черепно-мозговой травмы после драки

© Фото : Пресс-служба УЕФАПолузащитник ФК "Реал" Федерико Вальверде (справа)
Полузащитник ФК Реал Федерико Вальверде (справа) - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© Фото : Пресс-служба УЕФА
Полузащитник ФК "Реал" Федерико Вальверде (справа). Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уругвайский футболист мадридского «Реала» Федерико Вальверде пропустит матч 35-го тура чемпионата Испании по футболу против «Барселоны» из-за черепно-мозговой травмы.
  • Вальверде и французский защитник клуба Орельен Тчуамени устроили стычку на тренировочной базе команды, что привело к госпитализации уругвайца.
  • «Реал» объявил об открытии дисциплинарного разбирательства в отношении игроков.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Уругвайский футболист мадридского "Реала" Федерико Вальверде пропустит матч 35-го тура чемпионата Испании по футболу против "Барселоны" из-за черепно-мозговой травмы, сообщается на сайте "сливочных".
"Реал" сыграет с "Барселоной" в гостях в воскресенье, в случае потери очков мадридской командой "сине-гранатовые" станут чемпионами Испании.
Федерико Вальверде - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Вальверде наложили швы на лицо после драки с партнером по "Реалу"
Вчера, 17:53
"После обследования, проведенного сегодня медицинской службой "Реала" в отношении нашего игрока Федерико Вальверде, у него диагностирована черепно-мозговая травма. Вальверде находится дома в удовлетворительном состоянии, ему потребуется отдых в течение 10–14 дней, как указано в медицинских протоколах для пациентов с таким диагнозом", - говорится в сообщении клуба.
В среду в СМИ сообщалось, что Вальверде и французский защитник клуба Орельен Тчуамени устроили стычку на тренировочной базе команды. Ее спровоцировал фол, после которого игроки начали толкать друг друга и вступили в перепалку. В четверг конфликт продолжился, и новый инцидент был "очень серьезным". Драка потребовала вмешательства нескольких игроков и в конечном итоге привела к госпитализации уругвайца. Руководство "Реала" созвало экстренное совещание из-за инцидента. Позднее СМИ сообщили, что оба спортсмена могут быть отстранены и лишены заработной платы на срок от трех до 20 матчей. Отмечалось, что футболисты могут столкнуться с дисциплинарным увольнением. Позднее "Реал" объявил об открытии дисциплинарного разбирательства в отношении игроков.
Вальверде 27 лет. Он выступает за основную команду "Реала" с 2018 года, в составе команды стал трехкратным чемпионом Испании, дважды выиграл Лигу чемпионов, один раз стал обладателем Кубка страны и два - Суперкубка УЕФА.
Полузащитник мадридского Реала Федерико Вальверде - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
"Реал" начал разбирательство в отношении подравшихся Вальверде и Тчуамени
Вчера, 22:24
 
ФутболСпортИспанияФедерико ВальвердеРеал МадридБарселонаОрельен ТчуамениЛига чемпионов 2025-2026Чемпионат Испании по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Закончен (П)
    Краснодар
    Динамо Москва
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Б. Крейчикова
    66
    23
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Брага
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Ноттингем Форрест
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Шахтер Донецк
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Райо Вальекано
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала