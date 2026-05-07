Вальверде пропустит "Эль-Класико" из-за черепно-мозговой травмы

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Уругвайский футболист мадридского "Реала" Федерико Вальверде пропустит матч 35-го тура чемпионата Испании по футболу против "Барселоны" из-за черепно-мозговой травмы, сообщается на сайте "сливочных".
"Реал" сыграет с "Барселоной" в гостях в воскресенье, в случае потери очков мадридской командой "сине-гранатовые" станут чемпионами Испании.
"После обследования, проведенного сегодня медицинской службой "Реала" в отношении нашего игрока Федерико Вальверде, у него диагностирована черепно-мозговая травма. Вальверде находится дома в удовлетворительном состоянии, ему потребуется отдых в течение 10–14 дней, как указано в медицинских протоколах для пациентов с таким диагнозом", - говорится в сообщении клуба.
В среду в СМИ сообщалось, что Вальверде и французский защитник клуба Орельен Тчуамени устроили стычку на тренировочной базе команды. Ее спровоцировал фол, после которого игроки начали толкать друг друга и вступили в перепалку. В четверг конфликт продолжился, и новый инцидент был "очень серьезным". Драка потребовала вмешательства нескольких игроков и в конечном итоге привела к госпитализации уругвайца. Руководство "Реала" созвало экстренное совещание из-за инцидента. Позднее СМИ сообщили, что оба спортсмена могут быть отстранены и лишены заработной платы на срок от трех до 20 матчей. Отмечалось, что футболисты могут столкнуться с дисциплинарным увольнением. Позднее "Реал" объявил об открытии дисциплинарного разбирательства в отношении игроков.
Вальверде 27 лет. Он выступает за основную команду "Реала" с 2018 года, в составе команды стал трехкратным чемпионом Испании, дважды выиграл Лигу чемпионов, один раз стал обладателем Кубка страны и два - Суперкубка УЕФА.