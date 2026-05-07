Власти Армении пытаются усидеть на двух стульях, заявил Ушаков

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Армянские власти хотят усидеть на двух стульях, заявил помощник президента Юрий Ушаков.
"К сожалению, в Ереване пытаются по-прежнему придерживаться политики, как я сказал бы, сидения на двух стульях. Насколько долго так можно в такой позе, так сказать, пребывать, я не знаю. Но все это идет, конечно, во вред развитию наших двусторонних отношений, которые столь выгодные для России и Армении", — сказал он на брифинге.
Ушаков отметил, что двустороннее сотрудничество более выгодно Еревану, чем Москве.
"Во многом благоприятная ситуация, в частности, с экономическим развитием Армении, связана с тем успешным развитием отношений между нашими странами, в частности, взаимодействием Армении в рамках ЕАЭС", — подчеркнул помощник президента.
Он напомнил, что в начале апреля Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян провели серьезные переговоры в Москве, на которых были расставлены все точки над i.
Схожего мнения придерживается зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"Это его право (пропустить парад, посвященный Дню Победы в Москве — Прим. ред.). Всякие бывают причины. Все-таки первое лицо государства. Приехал, не приехал. А дело разве в этом? Дело в том, что он два дня назад провел саммит (Европейского политического сообщества — Прим. ред). По сути, это русофобский шабаш, который был в Ереване, куда прилетели все наши враги. <...> Усидеть на двух стульях не удастся", — сказал сенатор в беседе с "Газетой.Ru".
Джабаров подчеркнул, что Армения — "это не Пашинян", и обычные люди в этой стране позитивно относятся к России.
На этой неделе в Ереване прошел саммит Европейского политического сообщества. На итоговом брифинге Пашинян уклонился от прямого ответа на вопрос, выйдет ли Армения из ЕАЭС для вступления в Евросоюз, если его переизберут на парламентских выборах 7 июня.
Премьер ранее неоднократно заявлял, что страна хочет стать членом ЕС, но для этого нужно соответствовать его стандартам. В феврале местный парламент в первом чтении принял законопроект о начале процесса вступления в ЕС.
Как подчеркивал вице-премьер Алексей Оверчук, Россия рассматривает обсуждение в Армении этого документа как начало ее выхода из ЕАЭС и будет выстраивать экономическую политику в отношении республики с учетом этого обстоятельства.
Путин на встрече с армянским премьером в апреле пояснил, что Москва относится спокойно к этому вопросу, но одновременное нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и ЕАЭС невозможно. На этом фоне он обратил внимание на большую разницу в цене на европейский и российский газ: в первом случае речь идет о 600 долларах за тысячу "кубов", а во втором — о 177,5 доллара.