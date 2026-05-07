Власти Армении пытаются усидеть на двух стульях, заявил Ушаков

"Во многом благоприятная ситуация, в частности, с экономическим развитием Армении, связана с тем успешным развитием отношений между нашими странами, в частности, взаимодействием Армении в рамках ЕАЭС ", — подчеркнул помощник президента.

Джабаров подчеркнул, что Армения — "это не Пашинян", и обычные люди в этой стране позитивно относятся к России.

На этой неделе в Ереване прошел саммит Европейского политического сообщества. На итоговом брифинге Пашинян уклонился от прямого ответа на вопрос, выйдет ли Армения из ЕАЭС для вступления в Евросоюз, если его переизберут на парламентских выборах 7 июня.

Путин на встрече с армянским премьером в апреле пояснил, что Москва относится спокойно к этому вопросу, но одновременное нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и ЕАЭС невозможно. На этом фоне он обратил внимание на большую разницу в цене на европейский и российский газ: в первом случае речь идет о 600 долларах за тысячу "кубов", а во втором — о 177,5 доллара.