"Реал" начал разбирательство в отношении подравшихся Вальверде и Тчуамени

- Мадридский «Реал» начал дисциплинарное разбирательство в отношении полузащитника Федерико Вальверде и защитника Орельена Тчуамени.
- Конфликт между игроками произошел на тренировочной базе и привел к госпитализации уругвайца.
- Оба спортсмена могут быть отстранены и лишены заработной платы на срок от трех до 20 матчей.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Мадридский "Реал" начал дисциплинарное разбирательство в отношении уругвайского полузащитника Федерико Вальверде и французского защитника Орельена Тчуамени, сообщается на сайте футбольного клуба.
"Футбольный клуб "Реал" объявляет, что в связи с событиями, произошедшими сегодня утром на тренировке основной команды, принято решение начать дисциплинарное разбирательство в отношении наших игроков Федерико Вальверде и Орельена Тчуамени. Клуб объявит о результатах рассмотрения обоих дел в установленный срок, после завершения соответствующих внутренних процедур", - говорится в сообщении клуба.
В среду в СМИ сообщалось, что Вальверде и Тчуамени устроили стычку на тренировочной базе команды. Ее спровоцировал фол, после которого игроки начали толкать друг друга и вступили в перепалку. В четверг конфликт продолжился, и новый инцидент был "очень серьезным". Драка потребовала вмешательства нескольких игроков и в конечном итоге привела к госпитализации уругвайца. Руководство "Реала" созвало экстренное совещание из-за инцидента. Позднее СМИ сообщили, что оба спортсмена могут быть отстранены и лишены заработной платы на срок от трех до 20 матчей. Отмечалось, что футболисты могут столкнуться с дисциплинарным увольнением.
В воскресенье "Реал" в гостях сыграет с "Барселоной", в случае потери очков мадридской командой "сине-гранатовые" станут чемпионами Испании.
Вальверде 27 лет. Он выступает за основную команду "Реала" с 2018 года, в составе команды стал трехкратным чемпионом Испании, дважды выиграл Лигу чемпионов, один раз стал обладателем Кубка страны и два - Суперкубка УЕФА. Тчуамени 26 лет. Защитник перешел в стан "сливочных" из "Монако" в 2022 году. Вместе с "королевским клубом" стал победителем чемпионата Испании, Лиги чемпионов, обладателем Кубка страны, два раза выиграл Суперкубок УЕФА.
