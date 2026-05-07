16:29 07.05.2026 (обновлено: 16:49 07.05.2026)
Райса признали лучшим футболистом недели в ЛЧ

Полузащитник "Арсенала" Райс признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Английский полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов.
  • «Арсенал» второй раз в своей истории пробился в финал Лиги чемпионов.
  • Финал Лиги чемпионов сезона-2025/26 пройдет 30 мая в Будапеште.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Английский полузащитник лондонского "Арсенала" Деклан Райс признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов, сообщается на сайте турнира.
В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико" (1:0) 27-летний хавбек провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями. Райс обошел в голосовании эквадорского защитника французского "ПСЖ" Вильяна Пачо, который также отыграл весь матч против немецкой "Баварии" (1:1) без голевых действий.
"ПСЖ" вышел в финал турнира второй год подряд и является действующим победителем Лиги чемпионов. "Арсенал" второй раз в своей истории пробился в финал турнира. Впервые "канониры" дошли до решающего матча главного еврокубка в сезоне-2005/06, тогда они уступили испанской "Барселоне" (1:2). Финал Лиги чемпионов сезона-2025/26 пройдет 30 мая в Будапеште.
ФутболСпортБудапештДеклан РайсАрсенал (Лондон)Атлетико (Мадрид)БаварияЛига чемпионов 2025-2026
 
