Райса признали лучшим футболистом недели в ЛЧ

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Английский полузащитник лондонского "Арсенала" Деклан Райс признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов, сообщается на сайте турнира.
В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико" (1:0) 27-летний хавбек провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями. Райс обошел в голосовании эквадорского защитника французского "ПСЖ" Вильяна Пачо, который также отыграл весь матч против немецкой "Баварии" (1:1) без голевых действий.
"ПСЖ" вышел в финал турнира второй год подряд и является действующим победителем Лиги чемпионов. "Арсенал" второй раз в своей истории пробился в финал турнира. Впервые "канониры" дошли до решающего матча главного еврокубка в сезоне-2005/06, тогда они уступили испанской "Барселоне" (1:2). Финал Лиги чемпионов сезона-2025/26 пройдет 30 мая в Будапеште.