Легенда ЦСКА назвал игроков клуба крепостными из-за Челестини
15:49 07.05.2026
Легенда ЦСКА назвал игроков клуба крепостными из-за Челестини

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил РИА Новости, что футболисты московской команды выглядели как крепостные при бывшем тренере Фабио Челестини.
ЦСКА в среду уступил "Спартаку" со счетом 0:1 в финальном матче пути регионов Кубка России. Армейцы провели первую игру под руководством исполняющего обязанности главного тренера Дмитрия Игдисамова. Челестини был уволен 4 мая.
"Первый тайм по инерции прошел плохо, на старом багаже Челестини, а во втором тайме сыграли очень прилично. Могли громить "Спартак" на полную катушку. Забей они лишь один мяч, но нет, дальше они летели в тартарары. Не повезло", - сказал Пономарев.
«
"Игдисамова, естественно, оценивать рано. Но он не нервничал, не психовал, подсказывал. После перерыва ребята стали играть по-другому. При Челестини игроки были как крепостные: "Это делай, а это не делай". Это неправильно. Нужно уметь обыгрывать противника на хорошей скорости или хорошим финтом. Сейчас это потихоньку появляется", - добавил он.
Во втором тайме главный судья встречи Кирилл Левников показал прямую красную карточку Облякову за грубую игру. После вмешательства VAR арбитр пересмотрел свое решение и вынес предупреждение хавбеку армейцев.
"Конечно, красной карточки там не было. Была обоюдная борьба за мяч, и ничего страшного не произошло. А вот то, что наши проиграли середину поля, - это плохо. Обляков, Кисляк и Баринов просто никакие", - заключил Пономарев.
