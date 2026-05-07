Мбаппе сыграет с "Барселоной" - РИА Новости Спорт, 07.05.2026
15:14 07.05.2026
Мбаппе сыграет с "Барселоной"

СМИ: Мбаппе оправился от мышечной травмы и сыграет в "Эль-Класико"

07.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Килиан Мбаппе восстановился после травмы и примет участие в игре против «Барселоны».
  • Мбаппе является лучшим бомбардиром чемпионата Испании (24 мяча) и Лиги чемпионов (15).
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Нападающий мадридского футбольного клуба "Реал" Килиан Мбаппе восстановился после травмы, успешно прошел медицинское обследование и примет участие в игре против "Барселоны", сообщает El Partidazo de COPE в соцсети Х.
"Эль-Класико" пройдет в рамках 35-го тура чемпионата Испании 10 мая в Барселоне. В конце апреля у 27-летнего нападающего было выявлено повреждение полусухожильной мышцы левой ноги.
Мбаппе в текущем сезоне провел 41 матч в различных турнирах, забив 41 мяч. Он является лучшим бомбардиром чемпионата Испании (24 мяча) и Лиги чемпионов (15).
