Мбаппе сыграет с "Барселоной"

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Нападающий мадридского футбольного клуба "Реал" Килиан Мбаппе восстановился после травмы, успешно прошел медицинское обследование и примет участие в игре против "Барселоны", сообщает El Partidazo de COPE в соцсети Х.