"Краснодар" победил "Динамо" и вышел в суперфинал Кубка России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Краснодар» победил «Динамо» в ответном матче финала пути РПЛ Кубка России по футболу в серии пенальти со счетом 6:5.
- Основное время встречи в Краснодаре завершилось со счетом 0:0.
- В суперфинале Кубка России «Краснодар» 24 мая сыграет против «Спартака».
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Московское "Динамо" на выезде в серии пенальти проиграло "Краснодару" в ответном матче финала пути РПЛ Кубка России по футболу.
Основное время встречи в Краснодаре завершилось со счетом 0:0. В первом матче, который прошел в Москве, команды также не сумели поразить ворота друг друга.
91’ • Эдуард Сперцян (П)
91’ • Лукас Оласа (П)
91’ • Джон Кордоба (П)
91’ • Жубал (П)
91’ • Никита Кривцов (П)
91’ • Кевин Ленини (П)
91’ • Дмитрий Скопинцев (П)
91’ • Иван Сергеев (П)
91’ • Луис Чавес (П)
91’ • Артур Гомес (П)
91’ • David Ricardo (П)
В серии пенальти точнее оказались футболисты "Краснодара" - 6:5.
Игроки, тренеры и судьи вышли на матч с портретами родственников - участников Великой Отечественной войны. Российский футбольный союз (РФС) в рамках празднования 81-летия Победы в Великой Отечественной войне проводит акцию "Бессмертный полк" на матчах Кубка России, Российской премьер-лиги (РПЛ), Первой и Второй лиг.