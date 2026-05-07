"Краснодар" победил "Динамо" и вышел в суперфинал Кубка России - РИА Новости Спорт, 07.05.2026
"Краснодар" победил "Динамо" и вышел в суперфинал Кубка России

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Футбол. Кубок России. "Краснодар" (Краснодар) - "Динамо" (Москва)
Футбол. Кубок России. Краснодар (Краснодар) - Динамо (Москва) - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Футбол. Кубок России. "Краснодар" (Краснодар) - "Динамо" (Москва)
  • «Краснодар» победил «Динамо» в ответном матче финала пути РПЛ Кубка России по футболу в серии пенальти со счетом 6:5.
  • Основное время встречи в Краснодаре завершилось со счетом 0:0.
  • В суперфинале Кубка России «Краснодар» 24 мая сыграет против «Спартака».
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Московское "Динамо" на выезде в серии пенальти проиграло "Краснодару" в ответном матче финала пути РПЛ Кубка России по футболу.
Основное время встречи в Краснодаре завершилось со счетом 0:0. В первом матче, который прошел в Москве, команды также не сумели поразить ворота друг друга.
Кубок России по футболу
07 мая 2026 • начало в 20:30
Закончен (П)
Краснодар
1 : 06:5
Динамо Москва
91‎’‎ • Эдуард Сперцян (П)
91‎’‎ • Лукас Оласа (П)
91‎’‎ • Джон Кордоба (П)
91‎’‎ • Жубал (П)
91‎’‎ • Никита Кривцов (П)
91‎’‎ • Кевин Ленини (П)
91‎’‎ • Дмитрий Скопинцев (П)
91‎’‎ • Иван Сергеев (П)
91‎’‎ • Луис Чавес (П)
91‎’‎ • Артур Гомес (П)
91‎’‎ • David Ricardo (П)
В серии пенальти точнее оказались футболисты "Краснодара" - 6:5.
Игроки, тренеры и судьи вышли на матч с портретами родственников - участников Великой Отечественной войны. Российский футбольный союз (РФС) в рамках празднования 81-летия Победы в Великой Отечественной войне проводит акцию "Бессмертный полк" на матчах Кубка России, Российской премьер-лиги (РПЛ), Первой и Второй лиг.
В суперфинале Кубка России "Краснодар" 24 мая сыграет против столичного "Спартака", который в среду в финале пути регионов одержал победу над столичным ЦСКА.
