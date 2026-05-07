Петров после травмы вернулся в заявку "Краснодара" на матч с "Динамо" - РИА Новости Спорт, 07.05.2026
19:33 07.05.2026
Петров после травмы вернулся в заявку "Краснодара" на матч с "Динамо"

  • Защитник "Краснодара" Сергей Петров вошел в заявку команды на ответный матч финала пути РПЛ Кубка России по футболу с московским "Динамо" впервые после тяжелой травмы ахилла.
  • Встреча пройдет в Краснодаре и начнется в 20:30 мск, Петров остался на скамейке запасных.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Защитник "Краснодара" Сергей Петров вошел в заявку команды на ответный матч финала пути РПЛ Кубка России по футболу с московским "Динамо" впервые после тяжелой травмы ахилла.
Встреча пройдет в Краснодаре и начнется в 20:30 мск, Петров остался на скамейке запасных. В первом матче команды в Москве сыграли вничью со счетом 0:0. Петров получил травму 10 ноября во время матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против калининградской "Балтики" (1:1), его унесли на носилках.
В стартовом составе "Краснодара" выйдут следующие футболисты: Станислав Агкацев (вратарь), Джованни Гонсалес, Витор Тормена, Диего Коста, Лукас Оласа, Никита Кривцов, Кевин Ленини, Батчи, Эдуард Сперцян (капитан), Хуан Боселли, Джон Кордоба.
У "Динамо" матч с первых минут начнут Андрей Лунев (вратарь), Хуан Касерес, Николас Маричаль, Максим Осипенко, Дмитрий Скопинцев, Даниил Фомин (капитан), Данил Глебов, Бителло, Ярослав Гладышев, Артур Гомес, Константин Тюкавин.
Победитель встречи в суперфинале Кубка России 24 мая сыграет с московским "Спартаком".
  • Футбол
    Закончен (П)
    Краснодар
    Динамо Москва
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Б. Крейчикова
    66
    23
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Брага
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Ноттингем Форрест
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Шахтер Донецк
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Райо Вальекано
    0
    1
