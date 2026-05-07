"Они прошли РПЛ": Газзаев оценил игру Сафонова и Кварацхелии в "ПСЖ"

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Российский вратарь Матвей Сафонов и грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия показывают высочайший уровень футбола во французском "Пари Сен-Жермен", заявил РИА Новости заслуженный тренер России Валерий Газзаев.
В среду "ПСЖ" на выезде сыграл вничью с немецкой "Баварией" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов со счетом 1:1 и вышел в финал турнира по сумме двух встреч (6:5). Сафонов вышел на поле в стартовом составе и отразил пять ударов по своим воротам.
"Пари Сен-Жермен" - команда, которая лучшая в этом спарринге и по праву выиграла, которая добилась преимущества на такой высоте - лучшая. "Пари Сен-Жермен" второй год подряд участвует в финале Лиги чемпионов, и думаю, что на сегодняшний день она реальный претендент на победу в Лиге чемпионов. Не случайно Матвей и Хвича, которые прошли чемпионат России, показывают очень высокий уровень. Хвича номинировался и на лучшего футболиста Европы. Они очень достойно выступают, с чем я их поздравляю", - сказал Газзаев.