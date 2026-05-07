"Краснодар" и "Динамо" не забили голов в первом тайме матча финала пути РПЛ

- «Краснодар» и «Динамо» сыграли вничью со счетом 0:0 после первого тайма ответного матча финала пути РПЛ Кубка России.
- Игроки, тренеры и судьи вышли на матч с портретами родственников — участников Великой Отечественной войны в рамках акции «Бессмертный полк».
- Победитель противостояния выйдет в суперфинал Кубка России, где 24 мая сыграет с московским «Спартаком».
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. "Краснодар" на своем поле играет вничью с московским "Динамо" после первого тайма ответного матча финала пути РПЛ Кубка России по футболу.
Встреча проходит в Краснодаре в четверг, счет после первого тайма не открыт - 0:0.
91’ • Эдуард Сперцян (П)
91’ • Лукас Оласа (П)
91’ • Джон Кордоба (П)
91’ • Жубал (П)
91’ • Никита Кривцов (П)
91’ • Кевин Ленини (П)
91’ • Дмитрий Скопинцев (П)
91’ • Иван Сергеев (П)
91’ • Луис Чавес (П)
91’ • Артур Гомес (П)
91’ • David Ricardo (П)
Игроки, тренеры и судьи вышли на матч с портретами родственников - участников Великой Отечественной войны. Российский футбольный союз (РФС) в рамках празднования 81-летия Победы в Великой Отечественной войне проводит акцию "Бессмертный полк" на матчах Кубка России, Российской премьер-лиги (РПЛ), Первой и Второй лиг.
В первой игре на арене "бело-голубых" была зафиксирована ничья - 0:0. Победитель противостояния выйдет в суперфинал Кубка России, где 24 мая сыграет с победителем пути регионов - московским "Спартаком".