Канчельскис назвал маленьким всплеском игру "Спартака" при Карседо - РИА Новости Спорт, 07.05.2026
16:33 07.05.2026 (обновлено: 16:52 07.05.2026)
Канчельскис назвал маленьким всплеском игру "Спартака" при Карседо

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис заявил РИА Новости, что оценивать работу главного тренера московского "Спартака" Хуана Карлоса Карседо необходимо по окончании полноценного сезона под его руководством.
Карседо возглавил "красно-белых" в январе. "Спартак" под руководством испанского тренера занимает четвертое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В среду клуб обыграл ЦСКА и пробился в суперфинал Кубка России.
«
"Пока никак не могу оценить его работу. Оценивать надо, когда тренер проводит полноценный сезон, когда есть предсезонная подготовка. А сейчас что? Есть всплеск, но это маленький всплеск, тем более за четвертое место медалей не дают", - сказал Канчельскис.
"Что касается шансов выиграть Кубок России, то будем говорить, когда они его возьмут. А то все кричат: "Все отлично!" По весенней части чемпионата они вроде чемпионы, как говорят. Ну дайте им тогда медали за весеннюю часть. Только, ребята, медали дают за первое место", - добавил он.
