Ветеран ВОВ нанес символический удар в матче "Спартак" — ЦСКА

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости, Вероника Жеребцова. Ветеран Великой Отечественной войны Рем Васильевич Балакирев символическим ударом по мячу открыл матч Кубка России по футболу между столичными "Спартаком" и ЦСКА, передает корреспондент РИА Новости с места событий.