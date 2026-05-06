Ветеран ВОВ нанес символический удар в матче "Спартак" — ЦСКА

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости, Вероника Жеребцова. Ветеран Великой Отечественной войны Рем Васильевич Балакирев символическим ударом по мячу открыл матч Кубка России по футболу между столичными "Спартаком" и ЦСКА, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Рем Васильевич Балакирев - ветеран Великой Отечественной войны, кавалер ордена Отечественной войны II степени, награжден медалями "За боевые заслуги", "За взятие Берлина", "За победу над Германией" и многими другими, участник Берлинской операции.
Также в символическом розыгрыше поучаствовали два футболиста: ранее выступавший за дубль "Спартака" игрок московского клуба "Родина" Святослав Кожедуб, являющийся праправнуком легендарного летчика-аса, трижды Героя Советского Союза Ивана Никитовича Кожедуба, а также бывший нападающий сборной России и "красно-белых" Никита Баженов.
Российский футбольный союз (РФС) в рамках празднования 81-летия Победы в Великой Отечественной войне проводит акцию "Бессмертный полк" на матчах Кубка России, Российской премьер-лиги (РПЛ), Первой и Второй лиг.