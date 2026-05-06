Мусаев взял на себя ответственность за поражение в матче со "Спартаком"

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Тамерлан Мусаев взял на себя ответственность за поражение в финальном матче пути регионов Кубка России против столичного "Спартака".
В среду ЦСКА в гостях уступил "Спартаку" со счетом 0:1 и не смог выйти в суперфинал Кубка России. Мусаев вышел в стартовом составе и был заменен на 75-й минуте. Действующий обладатель Кубка России ЦСКА провел первую игру после увольнения Фабио Челестини. Обязанности главного тренера команды исполнял Дмитрий Игдисамов.
"Беру всю ответственность на себя. Тренер сделал все правильно, выстроил хороший план, все игроки провели хороший матч. Я мог предрешить судьбу матча", - заявил Мусаев журналистам.
