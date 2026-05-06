Мусаев взял на себя ответственность за поражение в матче со "Спартаком"

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Тамерлан Мусаев взял на себя ответственность за поражение в финальном матче пути регионов Кубка России против столичного "Спартака".

"Беру всю ответственность на себя. Тренер сделал все правильно, выстроил хороший план, все игроки провели хороший матч. Я мог предрешить судьбу матча", - заявил Мусаев журналистам.