Мусаев взял на себя ответственность за поражение в матче со "Спартаком" - РИА Новости Спорт, 06.05.2026
23:04 06.05.2026
Мусаев взял на себя ответственность за поражение в матче со "Спартаком"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Футболист московского ЦСКА Тамерлан Мусаев
Футболист московского ЦСКА Тамерлан Мусаев. Архивное фото
  • Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Тамерлан Мусаев взял на себя ответственность за поражение в финальном матче пути регионов Кубка России против "Спартака".
  • Тамерлан Мусаев заявил, что тренер выстроил хороший план, все игроки провели хороший матч, но он мог предрешить судьбу матча.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Тамерлан Мусаев взял на себя ответственность за поражение в финальном матче пути регионов Кубка России против столичного "Спартака".
В среду ЦСКА в гостях уступил "Спартаку" со счетом 0:1 и не смог выйти в суперфинал Кубка России. Мусаев вышел в стартовом составе и был заменен на 75-й минуте. Действующий обладатель Кубка России ЦСКА провел первую игру после увольнения Фабио Челестини. Обязанности главного тренера команды исполнял Дмитрий Игдисамов.
"Беру всю ответственность на себя. Тренер сделал все правильно, выстроил хороший план, все игроки провели хороший матч. Я мог предрешить судьбу матча", - заявил Мусаев журналистам.
ФутболСпортТамерлан МусаевФабио ЧелестиниПФК ЦСКАСпартак МоскваКубок России по футболу
 
