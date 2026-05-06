"Спартак" обыграл ЦСКА и вышел в суперфинал Кубка России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московский «Спартак» одержал победу над ЦСКА в финальном матче пути регионов Кубка России по футболу.
- Встреча прошла в Москве на стадионе «Спартака» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
- «Спартак» выйдет в суперфинал Кубка России, где сыграет с победителем финала пути РПЛ.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Московский "Спартак" одержал победу над столичным ЦСКА в финальном матче пути регионов Кубка России по футболу.
Встреча прошла в Москве на стадионе "Спартака" в присутствии 38911 зрителей и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Мяч на 10-й минуте забил Руслан Литвинов.
06 мая 2026 • начало в 20:00
Завершен
Действующий обладатель Кубка России ЦСКА провел первую игру после увольнения Фабио Челестини. Обязанности главного тренера команды исполнял Дмитрий Игдисамов.
Игроки, тренеры и судьи вышли на матч с портретами родственников - участников Великой Отечественной войны. Российский футбольный союз (РФС) в рамках празднования 81-летия Победы в Великой Отечественной войне проводит акцию "Бессмертный полк" на матчах Кубка России, Российской премьер-лиги (РПЛ), Первой и Второй лиг.
В суперфинале Кубка России "Спартак" 24 мая сыграет с победителем финала пути РПЛ, который определится в четверг по итогам ответной встречи "Краснодара" и московского "Динамо". В первой игре на арене "бело-голубых" была зафиксирована ничья - 0:0.