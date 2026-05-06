Кахигао заявил, что не понимает некоторых судейских решений в России

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Спортивный директор московского "Спартака" Франсис Кахигао заявил, что все еще не понимает некоторых судейских решений в российских турнирах, раскритиковав работу арбитра VAR Сергея Карасева в матче финала пути регионов Кубка России по футболу против столичного ЦСКА.
В среду "Спартак" дома обыграл московский ЦСКА со счетом 1:0 и вышел в суперфинал Кубка России. Во втором тайме главный судья встречи Кирилл Левников показал прямую красную карточку капитану ЦСКА Ивану Облякову за грубую игру. После вмешательства VAR арбитр пересмотрел свое решение и вынес предупреждение хавбеку армейцев.
"Мне жаль, что я до сих пор не понимаю некоторых принятых здесь решений. Возможно, это из-за того, что я иностранец, я не понимаю. Но думаю, что судья (Левников) принял правильное решение, показав красную карточку. Мы видели это на экране, все было очень четко. И я не могу понять, почему мистер Карасев попросил посмотреть это. Думаю, Левников провел хорошую игру, мне нечего сказать о главном судье. Вопрос, который я задаю, заключается в том, почему Карасев просит пересмотреть этот эпизод. Если вы просмотрите это 100 раз, то 100 раз поймете, что шипы врезались в лодыжку. Это явная красная карточка", - заявил Кахигао журналистам.
"Я не знаю, потому что я не могу говорить за него, я могу говорить только о том, что вижу, и единственное, что я вижу, это то, что есть решения, которые пошли против нас. Я полностью не согласен с этим и еще раз прошу всех взглянуть на это со всей ясностью и убедиться самим", - сказал Кахигао в ответ на вопрос о возможной предвзятости Карасева к "Спартаку".