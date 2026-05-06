Пике дисквалифицировали на шесть матчей за оскорбление арбитра в Сегунде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жерар Пике дисквалифицирован на шесть матчей Сегунды за оскорбление арбитра.
- Пике получил двухмесячный запрет на посещение игр команды.
- Клуб «Андорра» оштрафован на 1500 евро, также стадион частично закроют на два матча.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Бывший защитник "Барселоны" Жерар Пике, владеющий футбольным клубом "Андорра", дисквалифицирован на шесть матчей второго по силе дивизиона Испании - Сегунды за оскорбление арбитра, сообщается на сайте Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).
Инцидент произошел в пятницу во время матча 38-го тура Сегунды, в котором "Андорра" дома уступила "Альбасете" (0:1). Согласно судейскому отчету, в перерыве Пике подошел к судье и выразил недовольство его работой. После завершения матча экс-игрок "Барселоны" вновь подошел к судейской бригаде и сказал: "Уходите в сопровождении, чтобы на вас не напали". В конфликте также участвовали другие члены руководства "Андорры".
В отчете также приводятся слова Пике другому делегату: "В другой стране вас бы избили до полусмерти, но не здесь, в Андорре, мы цивилизованная страна".
По итогам инцидента Пике был дисквалифицирован на шесть матчей, а также получил двухмесячный запрет на посещение игр команды. В наказание "Андорра" также получила штраф в размере 1500 евро, частичное закрытие стадиона на два матча, в том числе президентской ложи и VIP-мест. В случае повторного нарушения на клуб может быть наложены санкции в виде вычета трех очков из итоговой турнирной таблицы.