01:49 06.05.2026
Экс-футболист "Зенита" Халк подписал контракт с "Флуминенсе"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-футболист «Зенита» Халк подписал контракт с «Флуминенсе».
  • Контракт нападающего Халка рассчитан до 31 декабря 2027 года, он будет выступать в новом клубе под 7-м номером.
  • Предыдущим клубом Халка был «Атлетико Минейро», за который он играл с 2021 года.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Бразильский футбольный клуб "Флуминенсе" объявил на своем официальном сайте о переходе нападающего Халка.
Контракт нападающего рассчитан до 31 декабря 2027 года. Халк будет выступать в новом клубе под 7-м номером. Он присоединится к "Флуминенсе" в начале следующей недели.
Предыдущим клубом в карьере Халка был "Атлетико Минейро", за который он играл с 2021 года. В начале мая "Атлетико Минейро" объявил о расторжении контракта с нападающим.
Бразилец выступал за "Зенит" с 2012 по 2016 год и провел в составе петербургского клуба 148 матчей, забив 77 мячей и отдав 59 голевых передач. Вместе с "сине-бело-голубыми" он стал чемпионом России 2015 года, а в следующем сезоне завоевал Суперкубок и Кубок страны.
Халк является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года и победителем Кубка конфедераций 2013 года со сборной Бразилии.
