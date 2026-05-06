Экс-футболист «Зенита» Халк подписал контракт с «Флуминенсе».

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Бразильский футбольный клуб "Флуминенсе" объявил на своем официальном сайте о переходе нападающего Халка.

Контракт нападающего рассчитан до 31 декабря 2027 года. Халк будет выступать в новом клубе под 7-м номером. Он присоединится к "Флуминенсе" в начале следующей недели.

Предыдущим клубом в карьере Халка был "Атлетико Минейро", за который он играл с 2021 года. В начале мая "Атлетико Минейро" объявил о расторжении контракта с нападающим.

Бразилец выступал за "Зенит" с 2012 по 2016 год и провел в составе петербургского клуба 148 матчей, забив 77 мячей и отдав 59 голевых передач. Вместе с "сине-бело-голубыми" он стал чемпионом России 2015 года, а в следующем сезоне завоевал Суперкубок и Кубок страны.