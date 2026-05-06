Карпина порадовало дерби "Спартак" — ЦСКА
22:13 06.05.2026 (обновлено: 22:24 06.05.2026)
Карпина порадовало дерби "Спартак" — ЦСКА

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что его обрадовало качество игры в финальном матче пути регионов Кубка России между московскими "Спартаком" и ЦСКА.
Встреча прошла в среду на стадионе "Спартака" и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Мяч на 10-й минуте забил Руслан Литвинов.
«
"Хорошее впечатление от игры, качество игры радует. Сейчас буду следить за Матвеем (Сафоновым)", - заявил журналистам Карпин.
В суперфинале Кубка России "Спартак" 24 мая сыграет с победителем финала пути РПЛ, который определится в четверг по итогам ответной встречи "Краснодара" и московского "Динамо". В первой игре на арене "бело-голубых" была зафиксирована ничья - 0:0.
