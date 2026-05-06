Рейтинг@Mail.ru
Тренер ЦСКА рассказал о травме Глебова - РИА Новости Спорт, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:50 06.05.2026 (обновлено: 22:51 06.05.2026)
Тренер ЦСКА рассказал о травме Глебова

Игдисамов: Глебов травмировал палец ноги в матче против "Спартака"

© РИА Новости / Григорий СысоевДмитрий Игдисамов
Дмитрий Игдисамов - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Дмитрий Игдисамов. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболист ЦСКА Кирилл Глебов травмировал палец ноги во время финала пути регионов Кубка России против "Спартака".
  • Глебов вышел на поле во втором тайме и покинул его на 89-й минуте из-за полученного повреждения.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футболист ЦСКА Кирилл Глебов травмировал палец ноги во время финала пути регионов Кубка России против "Спартака", заявил исполняющий обязанности главного тренера армейцев Дмитрий Игдисамов.
Встреча прошла в Москве на стадионе "Спартака" и завершилась со счетом 1:0 в пользу ЦСКА. Глебов начал матч на скамейке запасных и вышел на поле во втором тайме. До этого 20-летний вингер пропустил три встречи чемпионата из-за травмы бедра. На 89-й минуте Глебов покинул поле из-за полученного повреждения.
Руслан Литвинов - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
"Спартак" — в суперфинале Кубка! Увольнение Челестини не помогло ЦСКА
Вчера, 22:22
«
"Глебов усилил игру очень хорошо. По поводу травмы - точно не скажу, кажется, что-то с пальцем ноги, он ударил в шип. Завтра будет обследование и будет понятно", - заявил Игдисамов.
Глебов вышел на поле, заменив аргентинского форварда Лусиано Гонду. 24-летний форвард не забивает на протяжении шести последних матчей армейцев.
«
"Это мое решение, и я несу за него ответственность. Я посчитал, что Тамерлан (Мусаев) нам даст несколько другую роль, нежели Лусиано (Гонду). Это решение было непростое, но я его принял. Мы его знаем, он всегда хочет совершенствоваться, ищет проблемы в себе", - добавил Игдисамов.
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Карпина порадовало дерби "Спартак" — ЦСКА
Вчера, 22:13
 
ФутболСпортКубок России по футболуКирилл ГлебовПФК ЦСКАСпартак Москва
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Локомотив
    Авангард
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    ЦСКА
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    ПСЖ
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Баффало
    Монреаль
    4
    2
  • Хоккей
    07.05 04:30
    Вегас
    Анахайм
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала