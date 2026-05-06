Тренер ЦСКА рассказал о травме Глебова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футболист ЦСКА Кирилл Глебов травмировал палец ноги во время финала пути регионов Кубка России против "Спартака".
- Глебов вышел на поле во втором тайме и покинул его на 89-й минуте из-за полученного повреждения.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футболист ЦСКА Кирилл Глебов травмировал палец ноги во время финала пути регионов Кубка России против "Спартака", заявил исполняющий обязанности главного тренера армейцев Дмитрий Игдисамов.
Встреча прошла в Москве на стадионе "Спартака" и завершилась со счетом 1:0 в пользу ЦСКА. Глебов начал матч на скамейке запасных и вышел на поле во втором тайме. До этого 20-летний вингер пропустил три встречи чемпионата из-за травмы бедра. На 89-й минуте Глебов покинул поле из-за полученного повреждения.
«
"Глебов усилил игру очень хорошо. По поводу травмы - точно не скажу, кажется, что-то с пальцем ноги, он ударил в шип. Завтра будет обследование и будет понятно", - заявил Игдисамов.
Глебов вышел на поле, заменив аргентинского форварда Лусиано Гонду. 24-летний форвард не забивает на протяжении шести последних матчей армейцев.
«
"Это мое решение, и я несу за него ответственность. Я посчитал, что Тамерлан (Мусаев) нам даст несколько другую роль, нежели Лусиано (Гонду). Это решение было непростое, но я его принял. Мы его знаем, он всегда хочет совершенствоваться, ищет проблемы в себе", - добавил Игдисамов.
Карпина порадовало дерби "Спартак" — ЦСКА
Вчера, 22:13