Футболист ЦСКА Глебов вновь получил травму

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Полузащитника московского ЦСКА Кирилла Глебова вынужденно заменили в концовке матча Кубка России со столичным "Спартаком".
Матч финала пути регионов Кубка России завершился со счетом 1:0 в пользу "красно-белых". Игра проходила на домашней арене "Спартака".
Глебов вышел на поле впервые с 18 апреля, когда он получил травму в матче 25-го тура чемпионата России с самарскими "Крыльями Советов" (1:1). После игры в Самаре он пропустил три встречи.