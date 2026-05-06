Рейтинг@Mail.ru
Жедсон восхитился голом Литвинова в матче с ЦСКА - РИА Новости Спорт, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
23:26 06.05.2026
Жедсон восхитился голом Литвинова в матче с ЦСКА

Футболист "Спартака" Жедсон восхитился голом Литвинова в матче с ЦСКА

© Фото : соцсети ФК "Спартак"Жедсон Фернандеш
Жедсон Фернандеш - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© Фото : соцсети ФК "Спартак"
Жедсон Фернандеш. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболист «Спартака» Жедсон Фернандеш восхитился голом Руслана Литвинова в матче финала пути регионов Кубка России против ЦСКА.
  • Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу ЦСКА, гол забил Литвинов на 10-й минуте.
  • «Спартак» сыграет в суперфинале Кубка России 24 мая с победителем финала пути РПЛ, который определится в ответной встрече «Краснодара» и московского «Динамо».
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Португальский футболист московского "Спартака" Жедсон Фернандеш восхитился голом одноклубника Руслана Литвинова в матче финала пути регионов Кубка России против столичного ЦСКА, заявив, что планирует расспросить его о рационе, чтобы также бить по воротам.
Встреча прошла в Москве на стадионе "Спартака" и завершилась со счетом 1:0 в пользу ЦСКА. Автором единственного гола стал Литвинов, отличившийся на 10-й минуте встречи. 24-летний хавбек забил мяч дальним ударом из-за пределов штрафной площади, направив мяч под перекладину.
Глава РПЛ Александр Алаев - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Алаев назвал матч между "Спартаком" и ЦСКА шикарным
Вчера, 23:15
"Обязательно спрошу у Литвинова, что он ест или пьет перед матчем. Тоже хочу научиться так бить. Это была важнейшая победа. Мы были хорошо готовы, понимали важность игры. Изначально было целью побороться за первое место в чемпионате страны, к сожалению, сейчас это неактуально. Поэтому наша цель - Кубок России. Мы прекрасно знали, что сегодня наши болельщики станут 12-м игроком. Огромное им спасибо. Атмосфера была просто невероятная", - заявил журналистам Жедсон.
Также о прошедшей встрече высказался полузащитник "Спартака" Наиль Умяров, заявив, что ЦСКА является качественной командой и продемонстрировал это на поле.
"Первый тайм был достаточно с большим преимуществом от нас, создали три 100% момента. Но результат - главное. Во втором тайме немного подсели, ЦСКА - хорошая, качественная команда, они это показали. Все по делу. На данный момент, наверное, главный матч сезона. Сегодня ЦСКА провел достаточно хороший и качественный матч. Хочется, чтобы такая же атмосфера была в "Лужниках", мы соскучились по такому, что-то невероятное. Хочется пригласить всех, кто может быть в "Лужниках" и на оставшиеся игры. Нам очень нужна поддержка. Без разницы, с кем мы встретимся в суперфинале Кубка России", - заявил Умяров.
В суперфинале Кубка России "Спартак" 24 мая сыграет с победителем финала пути РПЛ, который определится в четверг по итогам ответной встречи "Краснодара" и московского "Динамо". В первой игре на арене "бело-голубых" была зафиксирована ничья - 0:0.
Футболист московского ЦСКА Тамерлан Мусаев - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Мусаев взял на себя ответственность за поражение в матче со "Спартаком"
Вчера, 23:04
 
ФутболСпортКубок России по футболуРуслан ЛитвиновЖедсон ФернандешПФК ЦСКАСпартак Москва
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Локомотив
    Авангард
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    ЦСКА
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    ПСЖ
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Баффало
    Монреаль
    4
    2
  • Хоккей
    07.05 04:30
    Вегас
    Анахайм
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала