Жедсон восхитился голом Литвинова в матче с ЦСКА

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Португальский футболист московского "Спартака" Жедсон Фернандеш восхитился голом одноклубника Руслана Литвинова в матче финала пути регионов Кубка России против столичного ЦСКА, заявив, что планирует расспросить его о рационе, чтобы также бить по воротам.
"Обязательно спрошу у Литвинова, что он ест или пьет перед матчем. Тоже хочу научиться так бить. Это была важнейшая победа. Мы были хорошо готовы, понимали важность игры. Изначально было целью побороться за первое место в чемпионате страны, к сожалению, сейчас это неактуально. Поэтому наша цель - Кубок России. Мы прекрасно знали, что сегодня наши болельщики станут 12-м игроком. Огромное им спасибо. Атмосфера была просто невероятная", - заявил журналистам Жедсон.
Также о прошедшей встрече высказался полузащитник "Спартака" Наиль Умяров, заявив, что ЦСКА является качественной командой и продемонстрировал это на поле.
"Первый тайм был достаточно с большим преимуществом от нас, создали три 100% момента. Но результат - главное. Во втором тайме немного подсели, ЦСКА - хорошая, качественная команда, они это показали. Все по делу. На данный момент, наверное, главный матч сезона. Сегодня ЦСКА провел достаточно хороший и качественный матч. Хочется, чтобы такая же атмосфера была в "Лужниках", мы соскучились по такому, что-то невероятное. Хочется пригласить всех, кто может быть в "Лужниках" и на оставшиеся игры. Нам очень нужна поддержка. Без разницы, с кем мы встретимся в суперфинале Кубка России", - заявил Умяров.
В суперфинале Кубка России "Спартак" 24 мая сыграет с победителем финала пути РПЛ, который определится в четверг по итогам ответной встречи "Краснодара" и московского "Динамо". В первой игре на арене "бело-голубых" была зафиксирована ничья - 0:0.