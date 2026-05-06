"ПСЖ" обыгрывает "Баварию" после первого тайма

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» ведет в счете 1:0 после первого тайма ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против «Баварии».
- Усман Дембеле забил мяч на 3-й минуте с передачи Хвичи Кварацхелии.
- Хвича Кварацхелия стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, которому удалось отметиться результативными действиями в семи подряд матчах плей-офф в рамках одного турнира.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" на выезде обыгрывает немецкую "Баварию" после первого тайма ответного матча полуфинала Лиги чемпионов.
Встреча в Мюнхене проходит в среду, счет после первого тайма - 1:0 в пользу гостей. Мяч на 3-й минуте забил Усман Дембеле с передачи Хвичи Кварацхелии.
06 мая 2026 • начало в 22:00
90’ • Гарри Кейн
03’ • Усман Дембеле
Кварацхелия стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, которому удалось отметиться результативными действиями в семи подряд матчах плей-офф в рамках одного турнира. В текущем сезоне Лиги чемпионов грузинский экс-футболист московского "Локомотива" и казанского "Рубина" принял участие в 15 матчах, забил десять мячей и отдал семь результативных передач.