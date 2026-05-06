"ПСЖ" обыгрывает "Баварию" после первого тайма - РИА Новости Спорт, 06.05.2026
22:55 06.05.2026 (обновлено: 23:12 06.05.2026)
"ПСЖ" обыгрывает "Баварию" после первого тайма

"ПСЖ" обыгрывает "Баварию" после первого тайма ответного матча полуфинала ЛЧ

  • Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» ведет в счете 1:0 после первого тайма ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против «Баварии».
  • Усман Дембеле забил мяч на 3-й минуте с передачи Хвичи Кварацхелии.
  • Хвича Кварацхелия стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, которому удалось отметиться результативными действиями в семи подряд матчах плей-офф в рамках одного турнира.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" на выезде обыгрывает немецкую "Баварию" после первого тайма ответного матча полуфинала Лиги чемпионов.
Встреча в Мюнхене проходит в среду, счет после первого тайма - 1:0 в пользу гостей. Мяч на 3-й минуте забил Усман Дембеле с передачи Хвичи Кварацхелии.
Лига чемпионов УЕФА
06 мая 2026 • начало в 22:00
Завершен
Бавария
1 : 1
ПСЖ
90‎’‎ • Гарри Кейн
(Альфонсо Дэвис)
03‎’‎ • Усман Дембеле
(Хвича Кварацхелия)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Кварацхелия стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, которому удалось отметиться результативными действиями в семи подряд матчах плей-офф в рамках одного турнира. В текущем сезоне Лиги чемпионов грузинский экс-футболист московского "Локомотива" и казанского "Рубина" принял участие в 15 матчах, забил десять мячей и отдал семь результативных передач.
Победитель противостояния выйдет в финал Лиги чемпионов, где встретится с английским "Арсеналом", который в полуфинале прошел испанский "Атлетико" (2:1 по сумме двух матчей).
