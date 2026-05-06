"Спартак" обыгрывает ЦСКА после первого тайма матча Кубка России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московский «Спартак» ведет в счете 1:0 в матче финала пути регионов Кубка России по футболу против ЦСКА после первого тайма.
- Гол на 10-й минуте забил Руслан Литвинов.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Московский "Спартак" обыгрывает столичный ЦСКА по итогам первого тайма матча финала пути регионов Кубка России по футболу.
06 мая 2026 • начало в 20:00
Завершен
Встреча проходит в Москве на стадионе "Спартака", после первого тайма хозяева ведут со счетом 1:0. Мяч на 10-й минуте забил Руслан Литвинов.
ЦСКА проводит первую игру после увольнения Фабио Челестини. Обязанности главного тренера исполняет Дмитрий Игдисамов.