Что известно о гибели Ксении Добромиловой: последние новости

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Трагедия произошла накануне на западе Москвы — российская актриса и фотограф Ксения Добромилова погибла в результате ДТП. Инцидент случился на Большой Дорогомиловской улице. Как отреагировали коллеги? Что известно о трагедии?

Подробности трагедии

Актрису и фотографа Ксению Добромилову насмерть сбил байкер. Ее подписчики вспоминают, что незадолго до этого она писала в своих соцсетях, что планирует поехать в центр Москвы для съемок мотоциклетного заезда.

"Во вторник обещают жару, а значит, пришло время для свежих кадров", — писала она.

Ксения собиралась снимать байкеров на Большой Дорогомиловской с 17:00 — в объектив должны были попасть мотоциклы, едущие в обе стороны. Сама девушка не раз признавалась в соцсетях, что ради удачного кадра часто буквально играет со смертью.

Трагедия случилась в тот момент, когда Добромилова снимала на камеру трюки мотоциклистов. В какой-то момент один из участников мероприятия решил поднять байк на заднее колесо, но не справился с управлением и наехал на Ксению.

Причины ДТП

Прибывшие на место врачи обнаружили у пострадавшей множественные переломы. Медики делали все возможное, пытаясь вернуть ее к жизни, но, к сожалению, спасти не смогли.

Сам мотоциклист, 32-летний Максим З., в этой аварии серьезно не пострадал, у него диагностировали растяжение голеностопа, ушибы руки и плеча. А вот его байк после удара отбросило на встречную полосу, где он врезался в автомобиль Mitsubishi. По данным SHOT, водителя выкинуло из седла, он пролетел несколько десятков метров. Сейчас участник ДТП задержан полицией.

"В отношении 34-летнего водителя мотоцикла возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью третьей статьи 264 УК России", — сообщили в столичной Госавтоинспекции.

По обвинению в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

Всего за две недели до гибели Ксении байкер уже попадал в аварию, пытаясь избежать столкновения. Кроме того, по некоторым данным, мужчина участвовал в заездах на деньги.

Телеграм-канал Baza уточняет, что в роковой момент девушка стояла на разделительной разметке между двумя потоками машин — там, где пешеходам находиться строго запрещено

Кто такая Ксения Добромилова

Добромилова родилась в Москве в 1991 году. Училась в театральном колледже имени Филатова по специальности "актриса музыкального театра", позже получила высшее образование в МГИКе, а также выучилась на телерадиоведущую в "Останкино".

Параллельно занималась сольным вокальным проектом под псевдонимом Black FOX. Ее англоязычный альбом очень популярен в азиатских странах, а совместный проект с диджеем Chris Parker был востребован в клубной танцевальной индустрии.

Широкую известность ей принесла главная роль в клипе популярного рэп-дуэта HammAli & Navai к треку "Девочка-война".

Кстати, это не первое ее столкновение с мототехникой: в 2023 году она уже попадала в аварию на собственном байке. А после одной из предыдущих аварий она уверяла, что станет реже садиться за руль байка.

"Сейчас меня оформляют в Склифосовского. Сломана рука, разбит нос, бедро сильно ушиблено. Если кратко, то в запрещенной зоне женщина за рулем Mercedes решила развернуться — там, где это абсолютно нельзя делать. Ну и я, соответственно, в нее и влетела", — рассказывала тогда Добромилова.

Рэпер Navai (Наваи Бакиров) в беседе с РИА Новости принес соболезнования: "Про девушку из клипа, которая погибла, я знаю. Царствие ей небесное", — сказал он.