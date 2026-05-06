11:26 06.05.2026 (обновлено: 12:02 06.05.2026)
В Москве завели дело на байкера, задавившего актрису Добромилову

На месте дорожно-транспортного происшествия на Большой Дорогомиловской улице в Москве
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве мотоциклист сбил насмерть 34-летнюю актрису Ксению Добромилову.
  • Против 34-летнего водителя мотоцикла возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ, он задержан.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против мотоциклиста, задавившего девушку-пешехода на Большой Дорогомиловской улице в Москве, он задержан, сообщили в столичной Госавтоинспекции.
Во вторник мотоциклист насмерть сбил пешехода на Большой Дорогомиловской улице в Москве. Погибшей оказалась 34-летняя актриса Ксения Добромилова.
"В отношении 34-летнего водителя мотоцикла возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 3 статьи 264 УК РФ", - говорится в сообщении.

Мужчина задержан.
По обвинению в нарушении ДТП, повлекшем по неосторожности смерть человека, грозит вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.
