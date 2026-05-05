19:05 05.05.2026 (обновлено: 22:13 05.05.2026)
Актриса и фотограф Ксения Добромилова погибла в ДТП в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Актриса Ксения Добромилова умерла в возрасте 34 лет.
  • Ксения Добромилова погибла в результате ДТП на Большой Дорогомиловской улице в Москве.
  • Информацию об аварии подтвердили в столичной Госавтоинспекции. Как сообщили в ведомстве, на месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы.
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Актриса и фотограф Ксения Добромилова погибла в Москве в возрасте 34 лет, сообщили РИА Новости в ее окружении.
"Сегодня ее сбил парень на мотоцикле на Большой Дорогомиловской. Она всегда давала мотоциклистам координаты, где проходит фотоохота, и ждала их посреди дороги. Рядом не было отбойников, парень не справился с управлением и сбил ее", — рассказала собеседница агентства.
Отмечается, что Добромилова работала фотографом на сходках мотоциклистов-любителей.
Информацию об аварии во вторник подтвердили в столичной Госавтоинспекции. Как сообщили в ведомстве, на месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы.
Ксения Добромилова — актриса, модель, блогер и фотограф. Училась в Театральном колледже имени Л. А. Филатова по специальности "актриса музыкального театра", в Институте теле- и радиовещания "Останкино" по специальности "телерадиоведущая". Работала в Театре Луны и Московском театре мюзикла.
Широкую известность актриса получила после исполнения главной роли в клипе HammAli & Navai "Девочка-война".
 
