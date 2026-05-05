МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Актриса и фотограф Ксения Добромилова погибла в Москве в возрасте 34 лет, сообщили РИА Новости в ее окружении.

"Сегодня ее сбил парень на мотоцикле на Большой Дорогомиловской. Она всегда давала мотоциклистам координаты, где проходит фотоохота, и ждала их посреди дороги. Рядом не было отбойников, парень не справился с управлением и сбил ее", — рассказала собеседница агентства.