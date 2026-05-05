20:41 05.05.2026 (обновлено: 20:50 05.05.2026)

Рэпер Navai выразил соболезнования в связи с гибелью актрисы из его клипа

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Обстановка на Зубовском бульваре в Москве, где рэпер Navai попал в ДТП
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рэпер Navai выразил соболезнования в связи с гибелью актрисы своего клипа Ксении Добромиловой.
  • Ксения Добромилова погибла в ДТП с мотоциклистом на Большой Дорогомиловской улице в Москве.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Рэпер Navai, ставший участником ДТП с Ferrari на Зубовском бульваре в Москве, в беседе с РИА Новости принес соболезнования актрисе своего клипа Ксении Добромиловой, которая погибла в аварии с мотоциклистом во вторник.
"Про девушку из клипа, которая погибла, я знаю. Царствие ей небесное", - сказал он.
За несколько минут до аварии с Ferrari стало известно о гибели актрисы популярного клипа "Девочка‑война" музыкального дуэта HammAli & Navai Ксении Добромиловой. Она скончалась в машине скорой помощи после ДТП с мотоциклистом на Большой Дорогомиловской улице в Москве из-за многочисленных травм, несовместимых с жизнью.
