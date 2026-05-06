23:15 06.05.2026
Алаев назвал матч между "Спартаком" и ЦСКА шикарным

Глава РПЛ Александр Алаев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев назвал шикарным матч финала пути регионов Кубка России по футболу между «Спартаком» и ЦСКА.
  • ЦСКА уступил «Спартаку» со счетом 0:1 в финальном матче пути регионов Кубка России.
  • Второй участник суперфинала Кубка России определится по итогам ответной встречи «Краснодара» и московского «Динамо».
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев назвал шикарным матч финала пути регионов Кубка России по футболу между столичными "Спартаком" и ЦСКА, но отметил, что качество игры могло быть и повыше.
ЦСКА в среду уступил "Спартаку" со счетом 0:1 в финальном матче пути регионов Кубка России.
"Что касается атмосферы, хочется поблагодарить болельщиков! Давно такого не было. Что касается игры, чувствовалось, что в матче все решается - было много борьбы, много движения. Качество игры могло быть и повыше. Шикарный матч, шикарный вечер! Поздравляю "Спартак" с выходом в финал. Ждем завтрашнего матча, посмотрим, кто составит конкуренцию "Спартаку", - заявил Алаев журналистам.
Матчу предшествовала акция "Бессмертный полк", посвященная 81-летию Победы в Великой Отечественной войне.
"Очень трогательная церемония перед матчем. Хотелось бы поблагодарить тех, кто организовал ее. Пользуясь случаем, в преддверии Дня Великой Победы поздравляю всех с этим праздником", - сказал Алаев.
Второй участник суперфинала Кубка России определится в четверг по итогам ответной встречи "Краснодара" и московского "Динамо". В первой игре на арене "бело-голубых" была зафиксирована ничья - 0:0.
ФутболСпортАлександр АлаевКубок России по футболуСпартак МоскваПФК ЦСКА
 
