"Владение, как у Гвардиолы, не для меня": Ташуев рассказал о работе в ФНЛ

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Возглавляющий английскую команду "Манчестер Сити" испанец Хосеп Гвардиола не является первопроходцем в создании игрового стиля с агрессивным прессингом, территориальным преимуществом и большим контролем мяча, так играли и в 70-е годы прошлого века, и сборная СССР на чемпионате Европы 1988 года, заявил РИА Новости главный тренер красноярского "Енисея" Сергей Ташуев.

Гвардиола выиграл по три чемпионских титула с испанской " Барселоной " и немецкой " Баварией ", а также шесть раз приводил к победе в чемпионате Англии " Манчестер Сити ". Ташуев в конце 2025 года возглавил выступающий в Первой лиге красноярский " Енисей ". Команда в 21 игре набрала 23 очка и занимала 13-е место. Под руководством специалиста команда, делающая ставку на прессинг, короткий и средний пас, выиграла семь матчей, сделала две ничьи и две проиграла. За два тура до финиша сибиряки с 46 баллами занимают седьмое место.

"Гвардиола - далеко не первый, кто проповедует футбол такого плана. Он и в 70-е годы был, и не от Гвардиолы мы узнали о том, что можно много владеть мячом. Еще в 60-70-е годы многие команды в мире играли в правильный футбол. Я, например, прекрасно помню матчи сборной Аргентины , которая очень много владела мячом, и у нее был интересный вертикальный футбол. Или можно взять сборную Голландии образца 1974 года и так далее. Или сборную СССР Валерия Лобановского , которая феерила на чемпионате Европы 1988 года", - сказал Ташуев.

"Тогда команда просто затоптала в полуфинале сборную Италии прессингом, владением мячом и мощными включениями. А в составе ведь были Игорь Добровольский Александр Заваров , не сказать, что атлеты, а именно техничные ребята. Но игра была очень мощная, итальянцев они обыграли со счетом 2:0, а те и головы поднять не могли. Это симбиоз всех современных наработок, и как верно говорят правильные тренеры, в частности, Юрген Клопп , самое главное в футболе – тренировка. Если брать философию игры "Манчестера Сити", то Гвардиола ведь начинал в "Барселоне", а тогда подбор исполнителей в команде был сумасшедший", - добавил специалист.

Собеседник агентства отметил, что в работе с командой использует различные наработки с учетом специфики "Енисея". "Я часто читаю футболистам фрагменты из так называемого аналитического доклада Гвардиолы о футболе. И там есть очень многие практические термины, которые мы доносим до игроков. Но это постулаты такой игры, которые не придуманы кем-то, а просто исходят из направлений и концепций. И многие вещи у нас совпадают. Это вертикальный футбол, направленный на атаку. Но если противостоит плотная оборона, то надо ее расшатывать, расставлять игроков, искать ходы и свободные зоны. Просто владение мячом, как у Гвардиолы, не для меня. Для меня главное - голы, и в этом плане мы придумали баскет-зоны для позиционной атаки", - отметил тренер.