Звезда "Тоттенхэма" перенес операцию после разрыва "крестов"

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Полузащитник английского "Тоттенхэма" и сборной Нидерландов по футболу Хави Симонс перенес операцию в связи с разрывом крестообразной связки правого колена, сообщается на странице клуба в соцсети X.
Ранее сам игрок сообщил, что пропустит чемпионат мира из-за травмы. Симонс получил повреждение 25 апреля в гостевом матче 34-го тура чемпионата Англии против "Вулверхэмптона" (1:0).
"Операция завершена. Мы будем рядом с тобой на каждом шагу твоего выздоровления, Хави Симонс", - говорится в сообщении "шпор".
Симонсу 23 года, он перешел в "Тоттенхэм" в августе из немецкого "Лейпцига" и с тех пор провел за лондонцев 41 матч и забил пять мячей. По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 65 миллионов евро. Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная Нидерландов сыграет в группе F с командами Японии, Швеции и Туниса.