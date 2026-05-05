Гол Барбашева с паса Дорофеева принес "Вегасу" победу в матче плей-офф НХЛ - РИА Новости Спорт, 05.05.2026
07:39 05.05.2026
Гол Барбашева с паса Дорофеева принес "Вегасу" победу в матче плей-офф НХЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Вегас Голден Найтс» обыграл «Анахайм Дакс» в стартовом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.
  • Встреча завершилась победой «Вегаса» со счетом 3:1.
  • Россиянин Иван Барбашев набрал 7 очков (3 гола + 4 передачи) в семи матчах плей-офф, а ассистировал ему соотечественник Павел Дорофеев, на счету которого 5 (4+1) результативных действий за аналогичное количество встреч.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. "Вегас Голден Найтс" обыграл "Анахайм Дакс" в стартовом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Лас-Вегасе завершилась победой хозяев со счетом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1). В составе "Вегаса" отличились Бретт Хауден (24-я минута), Иван Барбашев (56) и Митч Марнер (60). У "Анахайма" шайбу забросил Микаэль Гранлунд (54).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
05 мая 2026 • начало в 04:30
Завершен
Вегас
3 : 1
Анахайм
23:14 • Бретт Хауден
(Митчелл Марнер, Расмус Андерссон)
55:02 • Иван Барбашев
(Павел Дорофеев)
59:54 • Митчелл Марнер
53:57 • Микаэль Гранлунд
(Джексон Лакомб, Джон Карлсон)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Россиянин Барбашев набрал 7 очков (3 гола + 4 передачи) в семи матчах плей-офф. Ассистировал ему соотечественник форвард Павел Дорофеев, на счету которого 5 (4+1) результативных действий за аналогичное количество встреч. В составе "Дакс" защитник Павел Минтюков очков не набрал.
Счет в серии до четырех побед - 1-0 в пользу "Голден Найтс". Вторая игра пройдет в Лас-Вегасе в ночь на четверг.
