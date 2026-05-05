Гол Барбашева с паса Дорофеева принес "Вегасу" победу в матче плей-офф НХЛ

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. "Вегас Голден Найтс" обыграл "Анахайм Дакс" в стартовом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Лас-Вегасе завершилась победой хозяев со счетом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1). В составе "Вегаса" отличились Бретт Хауден (24-я минута), Иван Барбашев (56) и Митч Марнер (60). У "Анахайма" шайбу забросил Микаэль Гранлунд (54).
05 мая 2026 • начало в 04:30
Завершен
23:14 • Бретт Хауден
55:02 • Иван Барбашев
(Павел Дорофеев)
59:54 • Митчелл Марнер
53:57 • Микаэль Гранлунд
(Джексон Лакомб, Джон Карлсон)
Россиянин Барбашев набрал 7 очков (3 гола + 4 передачи) в семи матчах плей-офф. Ассистировал ему соотечественник форвард Павел Дорофеев, на счету которого 5 (4+1) результативных действий за аналогичное количество встреч. В составе "Дакс" защитник Павел Минтюков очков не набрал.
Счет в серии до четырех побед - 1-0 в пользу "Голден Найтс". Вторая игра пройдет в Лас-Вегасе в ночь на четверг.