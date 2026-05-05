Рейтинг@Mail.ru
Судьба титула АПЛ не находится в руках "Манчестер Сити", заявил Гвардиола - РИА Новости Спорт, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
02:07 05.05.2026
Судьба титула АПЛ не находится в руках "Манчестер Сити", заявил Гвардиола

Гвардиола: судьба титула АПЛ больше не находится в руках "Манчестер Сити"

© Соцсети PepteamХосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© Соцсети Pepteam
Хосеп Гвардиола. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что судьба чемпионства в Английской премьер-лиге больше не находится в руках команды после ничьей с «Эвертоном».
  • Матч 35-го тура между «Манчестер Сити» и «Эвертоном» завершился со счетом 3:3.
  • После ничьей отставание «Манчестер Сити» от лидирующего «Арсенала» увеличилось до 5 очков.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Главный тренер футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что судьба чемпионства в Английской премьер-лиге (АПЛ) больше не находится в руках команды после ничьей с ливерпульским "Эвертоном" в матче 35-го тура.
Встреча прошла в понедельник в Ливерпуле и завершилась со счетом 3:3. Перед 35-м туром занимающий второе место в таблице АПЛ "Сити" отставал от лидирующего лондонского "Арсенала" на 3 очка, проведя на один матч меньше. Теперь отставание составляет 5 баллов.
"До этого матча все было в наших руках, но теперь - нет. Готовимся к "Брентфорду". Будем продолжать и посмотрим, что получится", - приводит слова специалиста сайт клуба.
Команда Гвардиолы вела в счете 1:0 после первого тайма, затем уступала 1:3 к 83-й минуте и спаслась от поражения на 7-й добавленной ко второму тайму минуте.
"Одно очко лучше, чем ничего. Но победить было бы лучше, чем взять одно очко. Много всего произошло. Мы знали, насколько сложен соперник, они невероятно агрессивны. В первом тайме мы были хороши и действовали отлично, но во втором соперник прибавил. Мы играли в хороший футбол, но, возможно, без той решимости, которая у нас была в первом тайме", - добавил тренер.
Эмблема Манчестер Юнайтед - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Ливерпуль" и гарантировал себе место в ЛЧ
3 мая, 19:29
 
ФутболЛиверпульХосеп ГвардиолаМанчестер СитиСпортЭвертонАрсенал (Лондон)АПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Авангард
    Локомотив
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Урал
    Шинник
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Ноттингем Форрест
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Уралмаш
    Зенит
    61
    78
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал Тула
    Ротор
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Кремонезе
    Лацио
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Фиорентина
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Севилья
    Реал Сосьедад
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала