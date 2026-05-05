Судьба титула АПЛ не находится в руках "Манчестер Сити", заявил Гвардиола

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Главный тренер футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что судьба чемпионства в Английской премьер-лиге (АПЛ) больше не находится в руках команды после ничьей с ливерпульским "Эвертоном" в матче 35-го тура.
"До этого матча все было в наших руках, но теперь - нет. Готовимся к "Брентфорду". Будем продолжать и посмотрим, что получится", - приводит слова специалиста сайт клуба.
Команда Гвардиолы вела в счете 1:0 после первого тайма, затем уступала 1:3 к 83-й минуте и спаслась от поражения на 7-й добавленной ко второму тайму минуте.
"Одно очко лучше, чем ничего. Но победить было бы лучше, чем взять одно очко. Много всего произошло. Мы знали, насколько сложен соперник, они невероятно агрессивны. В первом тайме мы были хороши и действовали отлично, но во втором соперник прибавил. Мы играли в хороший футбол, но, возможно, без той решимости, которая у нас была в первом тайме", - добавил тренер.