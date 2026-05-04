Стало известно, кто будет защищать Заболотного в допинговом деле

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА), руководитель спортивной практики "Клевер консалт", юрист Анна Анцелиович сообщила РИА Новости о том, что будет представлять интересы футболиста московского "Спартака" Антона Заболотного в допинговом деле.
"Спартак" 3 мая объявил, что Заболотный сдал положительную допинг-пробу. Нападающий сможет доиграть сезон без ограничений, а дальнейший порядок действий со стороны игрока регламентирован общероссийскими антидопинговыми правилами. В этот же день 34-летний экс-форвард сборной России заявил, что намерен доказать свою невиновность.
"Я представляю интересы Антона Заболотного", - сказала Анцелиович, воздержавшись от дополнительных комментариев.
Анцелиович занимала пост исполняющей обязанности гендиректора РУСАДА с декабря 2015 года по март 2017 года. Также она проработала в агентстве в качестве начальника отдела, ответственного за проведение разбирательств по допинговым делам.
Заболотный выступает за "Спартак" с 2025 года. В текущем сезоне форвард провел за "красно-белых" 16 матчей, не забив ни одного мяча. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. Ранее форвард выступал за "Химки", ЦСКА, "Сочи", "Зенит", "Тосно", "Факел" и "Уфу". За профессиональную карьеру он по разу становился чемпионом России и обладателем Кубка страны. На счету Заболотного два гола в 19 матчах в составе сборной России.