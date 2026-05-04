Стало известно, кто будет защищать Заболотного в допинговом деле

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА), руководитель спортивной практики "Клевер консалт", юрист Анна Анцелиович сообщила РИА Новости о том, что будет представлять интересы футболиста московского "Спартака" Антона Заболотного в допинговом деле.