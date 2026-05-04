Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, кто будет защищать Заболотного в допинговом деле - РИА Новости Спорт, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:28 04.05.2026
Стало известно, кто будет защищать Заболотного в допинговом деле

Экс-гендиректор РУСАДА будет защищать футболиста Заболотного в допинговом деле

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАнтон Заболотный
Антон Заболотный - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анна Анцелиович будет представлять интересы Антона Заболотного в допинговом деле.
  • Антон Заболотный сдал положительную допинг-пробу и намерен доказать свою невиновность.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА), руководитель спортивной практики "Клевер консалт", юрист Анна Анцелиович сообщила РИА Новости о том, что будет представлять интересы футболиста московского "Спартака" Антона Заболотного в допинговом деле.
"Спартак" 3 мая объявил, что Заболотный сдал положительную допинг-пробу. Нападающий сможет доиграть сезон без ограничений, а дальнейший порядок действий со стороны игрока регламентирован общероссийскими антидопинговыми правилами. В этот же день 34-летний экс-форвард сборной России заявил, что намерен доказать свою невиновность.
"Я представляю интересы Антона Заболотного", - сказала Анцелиович, воздержавшись от дополнительных комментариев.
Анцелиович занимала пост исполняющей обязанности гендиректора РУСАДА с декабря 2015 года по март 2017 года. Также она проработала в агентстве в качестве начальника отдела, ответственного за проведение разбирательств по допинговым делам.
Заболотный выступает за "Спартак" с 2025 года. В текущем сезоне форвард провел за "красно-белых" 16 матчей, не забив ни одного мяча. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. Ранее форвард выступал за "Химки", ЦСКА, "Сочи", "Зенит", "Тосно", "Факел" и "Уфу". За профессиональную карьеру он по разу становился чемпионом России и обладателем Кубка страны. На счету Заболотного два гола в 19 матчах в составе сборной России.
Антон Заболотный - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
Ветеран "Спартака" отреагировал на ситуацию с допинг-тестом Заболотного
3 мая, 22:08
 
ФутболАнтон ЗаболотныйАнна АнцелиовичСпартак МоскваХимкиПФК ЦСКА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Авангард
    Локомотив
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Урал
    Шинник
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Ноттингем Форрест
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Уралмаш
    Зенит
    61
    78
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал Тула
    Ротор
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Кремонезе
    Лацио
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Фиорентина
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Севилья
    Реал Сосьедад
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала