Буше назвал причины поражения "Авангарда" в матче с "Локомотивом" - РИА Новости Спорт, 04.05.2026
22:46 04.05.2026
Буше назвал причины поражения "Авангарда" в матче с "Локомотивом"

  • Главный тренер "Авангарда" Ги Буше назвал причиной поражения в матче с "Локомотивом" психологические ошибки .
  • "Локомотив" выиграл у "Авангарда" со счетом 3:2 в овертайме.
  • Хотя за 33 секунды до конца третьего периода омичи вели со счетом 2:0.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Хоккеисты омского "Авангарда" на пустом месте подарили ярославскому "Локомотиву" голы в шестом матче серии полуфинала Кубка Гагарина, заявил главный тренер омичей Ги Буше.
"Локомотив" в понедельник на выезде выиграл у "Авангарда" со счетом 3:2 (2ОТ). За 33 секунды до завершения третьего периода омичи вели со счетом 2:0.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
04 мая 2026 • начало в 16:30
Закончен в OT
Авангард
2 : 3
Локомотив
10:24 • Василий Пономарев
(Дамир Шарипзянов)
00:14 • Максим Лажуа
(Майкл Маклеод, Эндрю Потуральски)
19:27 • Максим Шалунов
(Александр Радулов, Рушан Рафиков)
19:49 • Максим Шалунов
(Александр Радулов, Рушан Рафиков)
36:10 • Рушан Рафиков
(Максим Шалунов, Артур Каюмов)
"Сложно, конечно, это переварить, потому что практически был матч за нами, вели 2:0, но допустили психологические ошибки и просто на пустом месте подарили противнику эти голы. Не должны были этого допускать, шайба в целом не должна была к ним уходить. И вот за считанные секунды до конца третьего периода все перевернулось", - сказал Буше на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на официальной странице "Авангарда" в соцсети "ВКонтакте".

"Здесь нужно именно иметь нервы для того, чтобы грамотно распоряжаться шайбой в последние минуты матча", - добавил канадец.
Решающий, седьмой матч пройдет 6 мая в Ярославле.
