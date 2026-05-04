Сумасшедший камбэк чемпиона! Радулов не пустил "Авангард" в финал!

"Локомотив" добыл яркую победу над "Авангардом" и сравнял счет в серии полуфинала плей-офф КХЛ. Финалист Кубка Гагарина определится в седьмом матче.

"Локомотив" бьется до конца

Текущий розыгрыш плей-офф Континентальной хоккейной лиги уже приучил к тому, что серии на каждой из стадий сильно не затягиваются, и исход противостояний решается в лучшем случае в пяти матчах. Но дуэль ярославского "Локомотива" с омским "Авангардом" не заслужила подобной участи, хотя и "ястребы" вполне могли закрыть все вопросы о финалисте Кубка Гагарина-2026 как раз за пять игр. Недавняя встреча обеих команд в Ярославле была недалека от того, чтобы стать последней в сезоне для "железнодорожников", но подопечные Боба Хартли провели по-настоящему матч жизни: реализовали свои важнейшие голевые моменты и избежали голов от соперника. Омичи создали не меньше опасных моментов, чем ярославцы, но в реализации заметно уступили: "Локо" победил со счетом 4:0 и вернул серию в Омск.

« "Шайба никак не залетала в ворота, и на этом точка. Создали даже больше моментов, чем в предыдущей встрече, обстучали всю перекладину, в большинстве не попали в пустые ворота. Мы могли действовать лучше в обороне, но где-то был отскок, где-то не вытеснили соперника из площади ворот. Все решали сантиметры и нюансы. Но все понимали в команде, что серия будет длительная и тяжелая, так оно и получается", — спокойно отметил главный тренер "ястребов" Ги Буше после игры в Ярославле.

"Авангард" уже в привычном для себя стиле с точки зрения статистики уступил в пятом матче серии. А что по шестым играм? До этого сезона омичи дважды играли в шестых матчах полуфинала Кубка Гагарина при счете 3-2 в серии в свою пользу: в 2019 году "ястребы" обыграли "Салават Юлаев" (1:0 ОТ) и выиграли серию (4-2), а в 2021-м уступили "Ак Барсу" (0:2), но в седьмом матче все же забрали серию и вновь вышли в финал. Что касается выступлений во всех стадиях плей-офф КХЛ, то "Авангард" 11 раз был в ситуации со счетом 3-2 в серии в свою пользу. Лишь дважды омичи терпели итоговое поражение в семиматчевом противостоянии: в 2011-м против "Металлурга" во втором раунде и в 2012-м против московского "Динамо" в финале Кубка Гагарина.

"Локомотив" также лишь два раза играл в шестых матчах в полуфиналах плей-офф КХЛ. При этом ярославцы были в ситуации и когда уступали в серии, и когда вели. Но оба раза привели к итоговому вылету "железнодорожников" до финала Кубка Гагарина. Так, в 2010 году "Локомотив" после пяти игр вел у ХК МВД со счетом (3-2), но в итоге упустил преимущество и проиграл в семи матчах, а в 2013-м ярославцы, уступая "Атланту" со счетом 2-3, завершили сезон, проиграв в шестой игре. Во всех же стадиях плей-офф КХЛ "Локо" семь раз находился в ситуации 2-3 в серии, и лишь однажды совершили победный камбэк — в первом раунде Кубка Гагарина-2014 "железнодорожники" смогли одолеть столичное "Динамо" (4-3), лишив тех звания действующих чемпионов.

Мощнейший камбэк "Локомотива"!

Теперь сам "Локомотив" оказался в положении, когда под ударом оказался их статус действующих обладателей Кубка Гагарина. Но "железнодорожники" не теряли надежду на спасение. К шестой игре серии тренерский штаб Боба Хартли подготовил тот же состав, который принес ярославцам важную победу в прошлой игре. Снова первую тройку атаки составили Байрон Фрэз, Рихард Паник и Никита Кирьянов, которые внесли огромный вклад в успех "Локо" в пятом матче.

« "Хотели выиграть сразу первое вбрасывание, завезти шайбу в зону соперника, поэтому вышел на стартовое вбрасывание Байрон Фрэз, наш единственный праворукий центральный. Задуманное получилось, удалось сразу завладеть преимуществом с первых секунд", — радовался Боб Хартли возвращению в состав ценного форварда.

"Авангард" же на шестую игру внес коррективы, и эти кадровые изменения были радостными для всего омского сообщества: из лазарета вернулся еще один ценный игрок "ястребов" Семен Чистяков. Один из главных защитников команды пропустил девять матчей из-за травмы, полученной в первой игре серии против ЦСКА. Ту встречу после болезненного столкновения с Климом Костиным Чистяков доиграть не смог.

Штаб Ги Буше максимально осторожно ввел Чистякова в игру. Семен составил четвертую пару обороны вместе с Михаилом Гуляевым и имел ограниченное игровое время. Но ему и того было достаточно, чтобы принести пользу команде. Например, на первых минутах матча Чистяков прервал атаку "Локомотива", которая была близка к тому, чтобы стать голевой. Форвард ярославцев Александр Полунин поймал Николая Прохоркина на ошибке и на скорости один убежал к воротам. Выбегая из-за ворот, Полунин мог как бросить в пустой ближний угол, так и отпасовать на пятак на набегавшего Илью Николаева, но Чистяков здорово сыграл в отборе.

Опасные моменты у чужих ворот в дебюте матча создавал и "Авангард". Например, Эндрю Потуральски откровенно простил "Локомотив", когда при игре в большинстве не попал по пустым воротам с близкого расстояния, а Наиль Якупов в первой же смене едва не повторил трюк, который стал роковым в сегодняшнем матче плей-офф Национальной хоккейной лиги между "Тампа-Бэй Лайтнинг" и "Монреаль Канадиенс", когда голкипер "молний" Андрей Василевский очень обидным образом пропустил решающую шайбу матча и всей серии. Якупов на скорости вошел в зону и бросил. Даниил Исаев отбил шайбу перед собой и следом нейтрализовал добивание от Майкла Маклауда, после чего шайба улетела к дальнему борту, где уже находился Якупов. Форварду "Авангарда" не хватило совсем немного, чтобы прокинуть шайбу с отрицательного угла с отскоком от вратаря.

Вратарский фактор в принципе выходит на первые роли в этой серии. Лучший вратарь последних двух сезонов КХЛ Даниил Исаев в дуэли с "Авангардом" действует не самым лучшим образом, и его ошибки зачастую приводят к пропущенным шайбам.

На десятой минуте матча вратарь "железнодорожников" сыграл, мягко говоря, неудачно. Несмотря на проигранное вбрасывание, омичи смогли сохранить шайбу в чужой зоне. Дамир Шарипзянов набросил на ворота от синей линии, и Исаев не смог поймать шайбу в ловушку. Снаряд от ловушки отскочил точно на клюшку Василию Пономареву, который моментально наказал голкипера "Локомотива". Для Пономарева этот гол стал пятым в текущем розыгрыше плей-офф КХЛ и четвертым — в серии против ярославцев. Примечательно, что "Авангард" до сих пор выиграл каждый матч, в котором забил Пономарев.

Визави Исаева Никита Серебряков при этом играл куда надежнее. Особенно это было заметно во втором периоде, когда "Локомотив" серьезно прибавил в давлении на ворота "Авангарда". Отличные моменты для гола имели Егор Сурин, Максим Шалунов, Алексей Береглазов и Денис Алексеев, которые буквально оккупировали зону перед воротами "ястребов" и разными способами пытались доставить шайбу в сетку — с подставлений, отскоков, прямых бросков и добиваний. Но Серебряков действовал максимально надежно.

Своего вратаря "Авангард" мощно поддержал в концовке второго периода и в начале третьего. Омичи смогли перевести шайбу в чужую зону и провести несколько острых подходов к владениям Исаева. В один момент хозяева площадки в очередной раз вынудили Никиту Кирьянова нарушить правила.

Численное преимущество "ястребы" реализовали на первых секундах заключительного периода. После того, как омичи расставились в чужой зоне, Константин Окулов набросил на ворота от синей линии с левого фланга. Шайба заметалась на пятаке, где оказался всего один игрок "Локомотива" и сразу трое хоккеистов "Авангарда". Первым на добивании оказался Максим Лажуа, для которого не оказалось проблемой завести шайбу в ворота.

Пропустив вторую шайбу, "Локомотив" сразу приступил к финальному штурму ворот Никиты Серебрякова, перед которым то и дело возникали игроки ярославского клуба, раз за разом упускавшие очень опасные и действительно голевые моменты. Отличный шанс отличиться был и у Александра Радулова, который первые два периода потратил на активные разговоры с судьями на повышенных тонах, а в заключительной 20-минутке основного времени матча приступил к игре в хоккей. Но и с его броском с близкого расстояния справился вратарь "Авангарда".

Но в момент, когда вера в силы "Локомотива" уже испарилась, Радулов все же лишил Серебрякова шанса оформить победный "сухарь" и сделал шаг к ому, чтобы перевернуть ход матча. За 30 с небольшим секунд до конца матча звездный ветеран КХЛ на скорости вошел в зону, пробрался по правому полуфлангу и опасно прострелил на пятак, откуда здорово на подставлении сыграл Максим Шалунов, замкнувший передачу и бросивший мимо вратаря. Для Шалунова этот гол стал 250-м в карьере в КХЛ с учетом чемпионатов и плей-офф. Звездный форвард "Локомотива" вошел в элитный клуб снайперов лиги и стал только девятым игроком в истории КХЛ, кому покорилась эта вершина.

Следом "железнодорожники", вшестером оккупировав чужую зону, не дали шайбе покинуть ее. Рушан Рафиков и все тот же Радулов буквально зубами выгрызли ее у Маклауда, после чего Радулов отличной передачей нашел Шалунова у зоны слота. Максим, не долго думая, расчехлил фирменный бросок в касание и отправил шайбу под перекладину, оформив 251-й гол в карьере в КХЛ. 33 секунды отделяли "Авангард" от выхода в финал, но за какие-то мгновения "Локомотив" усилиями Радулова и Шалунова оформили сумасшедший камбэк и перевели игру в овертайм. Показательная статистика: 7 минут 18 секунд игрового времени провели ярославцы в атаке за весь третий период (против всего лишь 58 секунд у "Авангарда"), но для двух спасительных голов подопечным Хартли хватило чуть более 20 секунд.

Игра за пределами основного времени открыто показало, насколько стоят друг друга "Локомотив" и "Авангард" и почему именно их битва выглядела скрытым финалом Кубка Гагарина-2026. Первую дополнительную 20-минутку команды разделили напополам. В первой половине овертайма игровым преимуществом владели омичи, обрушившие мощное давление на ворота Исаева, во второй половине тем же образом действовали ярославцы, создавшие несколько классных шансов для гола. Особенно активен был Рихард Паник. Если в первых матчах серии против "Авангарда" возврастной форвард "Локомотива" был явным антигероем противостояния, то в сегодняшнем матче словак был одним из лучших на площадке. За пару смен Паник создал порядка трех убойных шансов для "Локомотива", и лишь удачное стечение обстоятельств уберегли "ястребов" от пропущенной шайбы.

Откровенно повезло "Авангарду" в концовке овертайма, когда омичи остались без очевидного удаления. В одном из эпизодов форвард "ястребов" Александр Волков выставил локоть и врезал по лицу все тому же Панику. Словак рухнул на лед и далеко не сразу смог подняться на ноги и отправиться на скамейку.

Игроки "Локомотива" сигнализировали о наличии рассечения у Паника, но арбитры не обратили на это никакого внимания. Волков за данный эпизод мог получить даже пять минут штрафа за удар в голову, но избежал какого-либо наказания. Возможно, против Паника сыграла его не лучшая репутация игрока, способного "рисовать" фолы там, где их, скорее, не было, но в данном случа рефери приняли действительно плохое решение.

Примечательно, что уже в следующей смене омичи и вовсе заработали большинство после того, как Байрон Фрэз свалил с ног Пономарева. К счастью для ярославцев (да и, пожалуй, самих омичей), "Авангард" это большинство не реализовал, иначе в противном случае прогремел жуткий скандал.

Исход встречи был решенен только во втором овертайме, а точнее — в его концовке. На протяжении всего второго дополнительного периода соперники соревновались в том, кто кого перетерпит. Игроки "Авангарда", потратившие немало усилий и эмоций, сделали акцент на аккуратных действиях и отказались от какого-либо прессинга. При этом острые моменты у ворот Исаева хозяева площадки успевали создавать. "Локомотив" же действовал с небольшим преимуществом в атаке за счет активности все того же Радулова: в свои 39 лет ветеран КХЛ постоянно лез на чужие ворота и искал моменты для своей команды. Но решающий гол "железнодорожники" нашли иным образом.

Максим Шалунов вовремя заметил, что игроки "Авангарда" слишком сильно столпились у своих ворот и полностью освободили пространство под синей линией, куда форвард "Локомотива" и отпасовал на одинокого Рушана Рафикова. Один из лидеров ярославской команды оперативно подготовил кистевой бросок и "прошил" Серебрякова!