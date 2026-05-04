Сеул не будет вмешиваться в футбольный турнир с участием клуба из КНДР - РИА Новости Спорт, 04.05.2026
19:33 04.05.2026
СЕУЛ, 4 мая - РИА Новости. Власти Южной Кореи сведут к минимуму вмешательство в турнир с участием футбольного клуба из КНДР, передает агентство Ренхап со ссылкой на министерство объединения Республики Корея.
Женский футбольный клуб из КНДР в мае посетит Южную Корею для соревнований в полуфинале женской Лиги чемпионов Азиатской футбольной конфедерации (AFC), это первый визит спортивной команды из КНДР на Юг за 8 лет, а для женского футбола за 12 лет. "Нэкохян" сыграет с южнокорейским Suwon FC Women.
"(Ведомство - ред.) будет максимально уважать международный характер турнира, а также взаимодействовать и сотрудничать", - заявили в министерстве объединения Республики Корея, комментируя визит команды из КНДР.
Как отмечает Ренхап, министерство подразумевает, что, раз турнир носит характер международного соревнования, организуемого международной организацией - AFC, а не является результатом прямого взаимодействия между властями Южной Кореи и КНДР, роль правительства будет сведена к минимуму.
"Не похоже, что правительство будет вмешиваться... в целях создания положительного прецедента будет уважаться формат проведения через AFC как международного соревнования", - пояснили в ведомстве.
Женская Лига чемпионов AFC проходит в этом году второй раз, первый сезон состоялся в 2024-2025 годах. Это турнир, определяющий сильнейший клуб Азии среди женских команд.
В нынешнем турнире принимают участие в общей сложности 12 команд, включая клубы из Южной Кореи, Китая, Японии и КНДР.
ФутболКНДРЮжная КореяЮгAFCЛига чемпионов 2025-2026Сеул
 
