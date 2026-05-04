Стало известно, какую травму получил Дзюба - РИА Новости Спорт, 04.05.2026
19:29 04.05.2026
Стало известно, какую травму получил Дзюба

Футболист "Акрона" Дзюба получил мышечную травму задней поверхности бедра

  • Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба получил мышечное повреждение задней поверхности бедра.
  • Дзюба был заменен во втором тайме домашнего матча 28-го тура Российской премьер-лиги против «Краснодара».
  • Срок восстановления спортсмена не раскрывается.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба получил мышечное повреждение задней поверхности бедра, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
В воскресенье Дзюба был заменен во втором тайме домашнего матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара" (0:1). Встреча стала 50-й для нападающего в составе "Акрона", ранее Дзюба с 18 голами стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
Сроки восстановления спортсмена не раскрываются.
Дзюбе 37 лет. Он перешел в тольяттинский клуб осенью 2024 года. Его контракт с "Акроном" рассчитан до лета 2026 года. Ранее он допустил, что сезон-2025/26 не станет для него последним в карьере игрока. В разные годы он выступал за московский "Спартак", "Томь", "Ростов", петербургский "Зенит", тульский "Арсенал", московский "Локомотив" и турецкий клуб "Адана Демирспор". Он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола, чемпионатов России и сборной России. На клубном уровне нападающий с "Зенитом" по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также дважды завоевал Кубок страны.
