"Челси" потерпел шестое поражение подряд в АПЛ

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Лондонский "Челси" дома потерпел поражение от "Ноттингем Форест" в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча прошла в понедельник в Лондоне и завершилась победой гостей со счетом 3:1. В составе "Ноттингема" дубль оформил Тайво Авоньи (2-я и 52-я минуты), еще один мяч забил Игор Жезус (15), отличившийся с пенальти. У "Челси" отличился Жоао Педро (90+3). Его одноклубник Коул Палмер не реализовал 11-метровый удар (45+10).
В первом тайме 18-летний нападающий "Челси" Джесси Дерри получил травму головы в результате столкновения с защитником "Ноттингем Форест" Заком Эбботтом. После эпизода был назначен пенальти в ворота гостей. Футболист "синих" упал на газон, ему несколько минут оказывали медицинскую помощь, после чего его унесли с поля на носилках в кислородной маске и доставили в больницу. Как сообщил "Челси" на своем сайте, Дерри находится в сознании, разговаривает и проходит обследование в качестве меры предосторожности.
"Челси" (48 очков), потерпевший шестое поражение подряд в Английской премьер-лиге (АПЛ), занимает девятую строчку в турнирной таблице. "Ноттингем Форест" (42) одержал третью победу подряд, команда занимает 16-ю позицию.
В следующем матче "Челси" в гостях сыграет с "Ливерпулем" 9 мая, а днем позднее "Ноттингем Форест" примет "Ньюкасл".
