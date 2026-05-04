"Челси" потерпел шестое поражение подряд в АПЛ
19:18 04.05.2026 (обновлено: 20:43 04.05.2026)
"Челси" потерпел шестое поражение подряд в АПЛ

"Челси" уступил "Ноттингем Форест" и потерпел шестое поражение подряд в АПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Челси" потерпел поражение от "Ноттингем Форест" в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу.
  • Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:1.
  • "Челси" потерпел шестое поражение подряд в Английской премьер-лиге и занимает девятую строчку в турнирной таблице.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Лондонский "Челси" дома потерпел поражение от "Ноттингем Форест" в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча прошла в понедельник в Лондоне и завершилась победой гостей со счетом 3:1. В составе "Ноттингема" дубль оформил Тайво Авоньи (2-я и 52-я минуты), еще один мяч забил Игор Жезус (15), отличившийся с пенальти. У "Челси" отличился Жоао Педро (90+3). Его одноклубник Коул Палмер не реализовал 11-метровый удар (45+10).
В первом тайме 18-летний нападающий "Челси" Джесси Дерри получил травму головы в результате столкновения с защитником "Ноттингем Форест" Заком Эбботтом. После эпизода был назначен пенальти в ворота гостей. Футболист "синих" упал на газон, ему несколько минут оказывали медицинскую помощь, после чего его унесли с поля на носилках в кислородной маске и доставили в больницу. Как сообщил "Челси" на своем сайте, Дерри находится в сознании, разговаривает и проходит обследование в качестве меры предосторожности.
"Челси" (48 очков), потерпевший шестое поражение подряд в Английской премьер-лиге (АПЛ), занимает девятую строчку в турнирной таблице. "Ноттингем Форест" (42) одержал третью победу подряд, команда занимает 16-ю позицию.
В следующем матче "Челси" в гостях сыграет с "Ливерпулем" 9 мая, а днем позднее "Ноттингем Форест" примет "Ньюкасл".
ФутболТайво АвоньиЧелсиНоттингем ФорестЛиверпульАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Авангард
    Локомотив
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Урал
    Шинник
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Ноттингем Форрест
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Уралмаш
    Зенит
    61
    78
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал Тула
    Ротор
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Кремонезе
    Лацио
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Фиорентина
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Севилья
    Реал Сосьедад
    1
    0
