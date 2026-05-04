"Челси" потерпел шестое поражение подряд в АПЛ

В первом тайме 18-летний нападающий "Челси" Джесси Дерри получил травму головы в результате столкновения с защитником "Ноттингем Форест" Заком Эбботтом. После эпизода был назначен пенальти в ворота гостей. Футболист "синих" упал на газон, ему несколько минут оказывали медицинскую помощь, после чего его унесли с поля на носилках в кислородной маске и доставили в больницу. Как сообщил "Челси" на своем сайте, Дерри находится в сознании, разговаривает и проходит обследование в качестве меры предосторожности.