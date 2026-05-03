"Тоттенхэм" обыграл "Астон Виллу" и покинул зону вылета из АПЛ - РИА Новости Спорт, 03.05.2026
23:06 03.05.2026
"Тоттенхэм" обыграл "Астон Виллу" и покинул зону вылета из АПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Тоттенхэм» обыграл «Астон Виллу» со счетом 2:1 в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу.
  • «Тоттенхэм» набрал 37 очков и поднялся на 17-е место в турнирной таблице АПЛ, выйдя из зоны вылета.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. "Тоттенхэм" одержал победу над "Астон Виллой" в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Бирмингеме завершилась со счетом 2:1 в пользу "Тоттенхэма". У победителей мячи забили Конор Галлахер (12-я минута) и Ришарлисон (25). У проигравших отличился Эмилиано Буэндия (90+6).
Английская премьер-лига (АПЛ)
03 мая 2026 • начало в 21:00
Завершен
Астон Вилла
1 : 2
Тоттенхэм
90‎’‎ • Эмилиано Буэндия
(Мэтти Кэш)
12‎’‎ • Конор Галлахер
25‎’‎ • Ришарлисон
(Матис Тел)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Тоттенхэм", набрав 37 очков, поднялся на 17-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) и вышел из зоны вылета. "Астон Вилла" с 58 баллами занимает пятую строчку.
В следующем матче "Тоттенхэм" 11 мая примет "Лидс", днем ранее "Астон Вилла" сыграет в гостях с "Бернли".
ФутболСпортКонор ГаллахерРишарлисонЭмилиано БуэндияТоттенхэм ХотспурАстон ВиллаАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
