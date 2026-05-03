"Милан" проиграл "Сассуоло" и потерял шансы на титул в Серии А
18:04 03.05.2026 (обновлено: 18:07 03.05.2026)
"Милан" проиграл "Сассуоло" и потерял шансы на титул в Серии А

  • "Сассуоло" обыграл "Милан" в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу.
  • Встреча в Реджо-нель-Эмилии завершилась победой хозяев со счетом 2:0.
  • Гости играли в меньшинстве с 24-й минуты после удаления Фикайо Томори.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. "Сассуоло" обыграл "Милан" в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Реджо-нель-Эмилии, завершилась победой хозяев со счетом 2:0. У победителей отличились Доменико Берарди (5-я минута) и Арман Лорьянте (47). Гости играли в меньшинстве с 24-й минуты после удаления Фикайо Томори.
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
03 мая 2026 • начало в 16:00
Завершен
Сассуоло
2 : 0
Милан
05‎’‎ • Доменико Берарди
(Арман Лорьянте)
47‎’‎ • Арман Лорьянте
(Кристиан Торстведт)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Сассуоло" с 49 очками идет на девятом месте в турнирной таблице Серии А. "Милан" (67 очков) располагается на третьей позиции. "Россонери" потеряли шансы на чемпионство. За три тура до конца первенства они отстают на 12 очков от лидирующего "Интера".
В следующем туре "Милан" 10 мая примет "Аталанту", а "Сассуоло" 8 мая на выезде сыграет с "Торино".
В другом матче дня "Болонья" дома сыграла вничью с "Кальяри" - 1:1.
