17:43 03.05.2026 (обновлено: 17:48 03.05.2026)
Легенду "МЮ" Фергюсона увезли в больницу перед перед игрой с "Ливерпулем"

Daily Mail: Алекса Фергюсона увезли в больницу со стадиона "Олд Траффорд"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший главный тренер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон был доставлен в больницу после того, как почувствовал себя плохо на стадионе «Олд Траффорд» перед игрой с «Ливерпулем».
  • 84-летний Фергюсон был помещен в медицинское учреждение за час до начала матча в качестве меры предосторожности.
  • Сэр Алекс Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год и является самым успешным тренером в истории английской премьер-лиги, 13 раз приведя «Манчестер Юнайтед» к чемпионскому титулу.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Бывший главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон был доставлен в больницу после того, как почувствовал себя плохо на стадионе "Олд Траффорд" перед игрой с "Ливерпулем", сообщает Daily Mail.
Английская премьер-лига (АПЛ)
03 мая 2026 • начало в 17:30
Завершен
Манчестер Юнайтед
3 : 2
Ливерпуль
06‎’‎ • Матеус Кунья
14‎’‎ • Беньямин Шешко
77‎’‎ • Кобби Мейну
47‎’‎ • Доминик Собослаи
56‎’‎ • Коди Гакпо
(Доминик Собослаи)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Манчестер Юнайтед" в воскресенье встречается с "Ливерпулем" в рамках 35-го тура премьер-лиги. Встреча началась в 17:30 мск.
По данным источника, 84-летний Фергюсон был помещен в медицинское учреждение за час до начала матча в качестве меры предосторожности, руководство клуба оптимистично настроено на его скорейшее выздоровление.
В мае 2018 года тренеру была проведена операция после кровоизлияния в мозг.
Фергюсон возглавлял "Манчестер Юнайтед" с 1986 по 2013 год. Под руководством шотландца "красные дьяволы" 13 раз становились чемпионами Англии. По этому показателю Фергюсон является самым успешным тренером в истории лиги.
