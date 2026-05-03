Легенду "МЮ" Фергюсона увезли в больницу перед перед игрой с "Ливерпулем"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший главный тренер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон был доставлен в больницу после того, как почувствовал себя плохо на стадионе «Олд Траффорд» перед игрой с «Ливерпулем».
- 84-летний Фергюсон был помещен в медицинское учреждение за час до начала матча в качестве меры предосторожности.
- Сэр Алекс Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год и является самым успешным тренером в истории английской премьер-лиги, 13 раз приведя «Манчестер Юнайтед» к чемпионскому титулу.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Бывший главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон был доставлен в больницу после того, как почувствовал себя плохо на стадионе "Олд Траффорд" перед игрой с "Ливерпулем", сообщает Daily Mail.
03 мая 2026 • начало в 17:30
Завершен
06’ • Матеус Кунья
14’ • Беньямин Шешко
77’ • Кобби Мейну
47’ • Доминик Собослаи
56’ • Коди Гакпо
"Манчестер Юнайтед" в воскресенье встречается с "Ливерпулем" в рамках 35-го тура премьер-лиги. Встреча началась в 17:30 мск.
По данным источника, 84-летний Фергюсон был помещен в медицинское учреждение за час до начала матча в качестве меры предосторожности, руководство клуба оптимистично настроено на его скорейшее выздоровление.
В мае 2018 года тренеру была проведена операция после кровоизлияния в мозг.
Фергюсон возглавлял "Манчестер Юнайтед" с 1986 по 2013 год. Под руководством шотландца "красные дьяволы" 13 раз становились чемпионами Англии. По этому показателю Фергюсон является самым успешным тренером в истории лиги.