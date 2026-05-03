Легенду "МЮ" Фергюсона увезли в больницу перед перед игрой с "Ливерпулем"

Сэр Алекс Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год и является самым успешным тренером в истории английской премьер-лиги, 13 раз приведя «Манчестер Юнайтед» к чемпионскому титулу.

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Бывший главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон был доставлен в больницу после того, как почувствовал себя плохо на стадионе "Олд Траффорд" перед игрой с "Ливерпулем", сообщает Daily Mail.

Манчестер Юнайтед " в воскресенье встречается с " Ливерпулем " в рамках 35-го тура премьер-лиги. Встреча началась в 17:30 мск.

По данным источника, 84-летний Фергюсон был помещен в медицинское учреждение за час до начала матча в качестве меры предосторожности, руководство клуба оптимистично настроено на его скорейшее выздоровление.

В мае 2018 года тренеру была проведена операция после кровоизлияния в мозг.