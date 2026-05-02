"Балтика" проиграла "Рубину" и продлила серию без побед до шести матчей
Футбол/Мячи
18:30 02.05.2026 (обновлено: 00:08 03.05.2026)
"Балтика" проиграла "Рубину" и продлила серию без побед до шести матчей

"Балтика" продлила серию без побед в РПЛ до шести матчей, уступив "Рубину"

© РИА Новости / Максим Богодвид
Футбол. РПЛ. Матч "Рубин" - "Балтика"
Футбол. РПЛ. Матч Рубин - Балтика - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболисты казанского «Рубина» обыграли калининградскую «Балтику» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги.
  • Встреча завершилась победой гостей со счетом 1:0.
  • «Балтика» продлила серию без побед до шести матчей.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Футболисты казанского "Рубина" обыграли калининградскую "Балтику" в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, прошедшая в субботу в Калининграде, завершилась победой гостей со счетом 1:0. Мяч забил Мирлинд Даку (29-я минута), который покинул поле на 79-й минуте из-за травмы. Хозяева доигрывали матч вдесятером после удаления на 76-й минуте Элдара Чивича.
"Рубин", продливший серию без поражений до девяти встреч, идет на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка. "Балтика", которая не может победить на протяжении шести матчей, располагается на пятой позиции с 46 баллами.
В следующем туре казанская команда 11 мая в гостях сыграет с московским "Спартаком", а калининградцы днем ранее на выезде встретятся с московским "Локомотивом".
ФутболБалтикаРубинСпартак МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Мирлинд ДакуЭлдар Чивич
 
  • Футбол
    Завершен
    Осасуна
    Барселона
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Махачкала
    Ростов
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Рубин
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Авангард
    4
    0
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Костюк
    35
    67
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Хайденхайм
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Атлетико Мадрид
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Лорьян
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Зенит
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Фулхэм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Мец
    Монако
    1
    2
