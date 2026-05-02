"Балтика" проиграла "Рубину" и продлила серию без побед до шести матчей

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Футболисты казанского "Рубина" обыграли калининградскую "Балтику" в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, прошедшая в субботу в Калининграде, завершилась победой гостей со счетом 1:0. Мяч забил Мирлинд Даку (29-я минута), который покинул поле на 79-й минуте из-за травмы. Хозяева доигрывали матч вдесятером после удаления на 76-й минуте Элдара Чивича.
В следующем туре казанская команда 11 мая в гостях сыграет с московским "Спартаком", а калининградцы днем ранее на выезде встретятся с московским "Локомотивом".