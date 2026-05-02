В Москве открылись Международные спортивные игры детей из городов-героев

13:33 02.05.2026
В Москве открылись Международные спортивные игры детей из 11 городов-героев

Стадион Лужники - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве состоялось торжественное открытие XXV Международных спортивных игр детей из городов-героев России и Белоруссии.
  • Спортивные состязания проходят в олимпийском комплексе "Лужники", сборные соревнуются в пяти дисциплинах.
  • В турнире участвуют команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Смоленска, Тулы, Мурманска, Новороссийска, Минска, Бреста, Севастополя и Керчи.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Торжественное открытие XXV Международных спортивных игр детей из 11 городов-героев России и Белоруссии, удостоенных высшей степени отличия за героическую оборону во время Великой Отечественной войны, состоялось в Москве, сообщили в пресс-службе Музея Победы.
Музее Победы 1 мая состоялось торжественное открытие XXV Международных спортивных игр детей городов-героев. Участие в церемонии приняли более 400 человек", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, спортивные состязания проходят в олимпийском комплексе "Лужники". Сборные соревнуются в пяти дисциплинах: легкая атлетика, настольный теннис, шахматы, многоборье комплекса ГТО и мини-футбол.
Так, помимо Москвы, турнир собрал команды из Санкт-Петербурга, Волгограда, Смоленска, Тулы, Мурманска, Новороссийска, а также Минска, Бреста, Севастополя и Керчи.
"Очень почетно представлять свой родной город Севастополь, поскольку история родного края - это важная часть жизни человека, и необходимо прославлять свою малую родину через достижения в разных сферах, в том числе через спорт", - отметил участник из Севастополя Иван Пасечник.
Состязания продлятся до 3 мая.
