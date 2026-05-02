В Москве открылись Международные спортивные игры детей из городов-героев

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Торжественное открытие XXV Международных спортивных игр детей из 11 городов-героев России и Белоруссии, удостоенных высшей степени отличия за героическую оборону во время Великой Отечественной войны, состоялось в Москве, сообщили в пресс-службе Музея Победы.

"В Музее Победы 1 мая состоялось торжественное открытие XXV Международных спортивных игр детей городов-героев. Участие в церемонии приняли более 400 человек", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, спортивные состязания проходят в олимпийском комплексе "Лужники". Сборные соревнуются в пяти дисциплинах: легкая атлетика, настольный теннис, шахматы, многоборье комплекса ГТО и мини-футбол.

"Очень почетно представлять свой родной город Севастополь, поскольку история родного края - это важная часть жизни человека, и необходимо прославлять свою малую родину через достижения в разных сферах, в том числе через спорт", - отметил участник из Севастополя Иван Пасечник.