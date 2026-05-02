Экс-звезда "Зенита" Халк уйдет из бразильского клуба после пяти лет работы

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Нападающий Халк покинет бразильский футбольный клуб "Атлетико Минейро", сообщается на сайте команды.
Отмечается, что стороны договорились о расторжении контракта, который был рассчитан до конца 2026 года. Клуб устроит церемонию прощания с 39-летним футболистом перед матчем 15-го тура чемпионата страны против "Ботафого", который пройдет 10 мая.
"Я беру с собой гораздо больше, чем титулы, я увожу с собой связь, которая изменила мою жизнь. Я буду вечно благодарен этому клубу. Жду всех вас на стадионе, чтобы мы попрощались вместе", - заявил Халк.
Ранее СМИ сообщали, что Халк перейдет в бразильский "Флуминенсе". В релизе "Атлетико Минейро" отмечается, что клуб в скором времени объявит детали ухода футболиста. Также стороны согласовали, что Халк проведет свой прощальный матч перед завершением карьеры на домашнем стадионе "Атлетико Минейро".