Челестини рассказал об ощущениях после гола Дивеева - РИА Новости Спорт, 02.05.2026
23:41 02.05.2026
Челестини рассказал об ощущениях после гола Дивеева

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини заявил, что почувствовал немного отчаяния и разочарования после гола Игоря Дивеева.
  • Команде чего-то не хватает, если она пропускает два мяча в первые десять минут второго тайма, добавил он.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости, Василий Учаев. Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Фабио Челестини заявил на пресс-конференции, что почувствовал немного отчаяния и разочарования после гола защитника петербургского "Зенита" Игоря Дивеева в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).
В субботу ЦСКА дома уступил "Зениту" со счетом 1:3 в игре 28-го тура чемпионата России. В первом тайме бывший защитник армейцев Дивеев отличился голом, замкнув головой подачу с углового. Спортсмен перешел в "Зенит" в январе.
Российская премьер-лига (РПЛ)
02 мая 2026 • начало в 19:00
Завершен
ЦСКА
1 : 3
Зенит
05‎’‎ • Иван Обляков (П)
30‎’‎ • Игорь Дивеев
(Педро)
51‎’‎ • Александр Соболев
(Максим Глушенков)
60‎’‎ • Луис Энрике
(Максим Глушенков)
Календарь Турнирная таблица История встреч
«
"Немного отчаяния и разочарования, - ответил Челестини на вопрос, что почувствовал после гола Дивеева. - Мы знали, что будет подача в эту зону. Мы знаем его движения. То же самое случилось и с "Динамо": они разыгрывали угловой, мяч шел назад, они создали момент, с которого забили. Внимание, детали, коммуникация, агрессивность - это то, о чем мы говорили в раздевалке. Конечно, нам не хватает чего-то, если команда пропускает два мяча в первые десять минут второго тайма".
ЦСКА потерял очки в пяти матчах чемпионата подряд, сыграв три встречи вничью и потерпев два поражения. Армейцы (45 очков) занимают шестое место в таблице РПЛ. Команда продолжает борьбу в Кубке России, где в финале пути регионов сыграет с московским "Спартаком" 6 мая.
Челестини рассказал о долгом разговоре с Бабаевым после 1:3 от "Зенита"
ФутболСпортРоссияФабио ЧелестиниКубок России по футболуПФК ЦСКАРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Динамо МоскваЗенит
 
