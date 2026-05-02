Челестини рассказал об ощущениях после гола Дивеева

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости, Василий Учаев. Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Фабио Челестини заявил на пресс-конференции, что почувствовал немного отчаяния и разочарования после гола защитника петербургского "Зенита" Игоря Дивеева в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).
02 мая 2026 • начало в 19:00
Завершен
05’ • Иван Обляков (П)
30’ • Игорь Дивеев
(Педро)
51’ • Александр Соболев
60’ • Луис Энрике
"Немного отчаяния и разочарования, - ответил Челестини на вопрос, что почувствовал после гола Дивеева. - Мы знали, что будет подача в эту зону. Мы знаем его движения. То же самое случилось и с "Динамо": они разыгрывали угловой, мяч шел назад, они создали момент, с которого забили. Внимание, детали, коммуникация, агрессивность - это то, о чем мы говорили в раздевалке. Конечно, нам не хватает чего-то, если команда пропускает два мяча в первые десять минут второго тайма".