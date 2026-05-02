22:29 02.05.2026
Семак рассказал, за кого будет болеть в матче ЦСКА со "Спартаком"

  • Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил, что в матче финала пути регионов Кубка России по футболу между ЦСКА и "Спартаком" будет болеть за армейцев.
  • Семак играл в составе ЦСКА с 1994 по 2004 год.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости, Василий Учаев. Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак рассказал, что в матче финала пути регионов Кубка России по футболу между московскими ЦСКА и "Спартаком" его болельщицкие симпатии будут отданы армейцам.
В субботу "Зенит" обыграл на выезде ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России со счетом 3:1. "Спартак" и ЦСКА сыграют в матче Кубка России 6 мая. Семак играл в составе ЦСКА с 1994 по 2004 год.
"А вы как думаете? За ЦСКА, конечно", - сказал Семак, отвечая на вопрос, за кого он будет болеть в матче "Спартака" с армейцами.
Тренер "Зенита" также отметил действия 18-летнего защитника ЦСКА Кирилла Данилова. "Данилов демонстрировал прекрасную игру. Если бы не он, счет мог бы быть крупнее. Молодой защитник уверенно играет, не зря он в стартовом составе ЦСКА", - подчеркнул Семак.
ФутболСпортРоссияКубок России по футболуСергей СемакПФК ЦСКАЗенитСпартак МоскваКирилл Данилов
 
