Семак рассказал, за кого будет болеть в матче ЦСКА со "Спартаком"

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости, Василий Учаев. Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак рассказал, что в матче финала пути регионов Кубка России по футболу между московскими ЦСКА и "Спартаком" его болельщицкие симпатии будут отданы армейцам.
"А вы как думаете? За ЦСКА, конечно", - сказал Семак, отвечая на вопрос, за кого он будет болеть в матче "Спартака" с армейцами.
Тренер "Зенита" также отметил действия 18-летнего защитника ЦСКА Кирилла Данилова. "Данилов демонстрировал прекрасную игру. Если бы не он, счет мог бы быть крупнее. Молодой защитник уверенно играет, не зря он в стартовом составе ЦСКА", - подчеркнул Семак.
