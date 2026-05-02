19:09 02.05.2026 (обновлено: 19:13 02.05.2026)
"Ньюкасл" обыграл "Брайтон" и прервал серию из четырех поражений в АПЛ

"Ньюкасл" обыграл "Брайтон" со счетом 3:1 и прервал серию из 4 поражений в АПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Ньюкасл" одержал победу над "Брайтоном" в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу со счетом 3:1.
  • Команда прервала серию из четырех поражений в чемпионате и поднялся на 13-ю строчку в турнирной таблице АПЛ.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. "Ньюкасл" одержал победу над "Брайтоном" в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Ньюкасл-апон-Тайне завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Уильям Осула (12-я минута), Дэн Берн (24) и Харви Барнс (90+5). У "Брайтона" отличился Джек Хиншелвуд (61).
Английская премьер-лига (АПЛ)
02 мая 2026 • начало в 17:00
Завершен
Ньюкасл
3 : 1
Брайтон
12‎’‎ • Уильям Осула
(Джейкоб Мерфи)
24‎’‎ • Дэн Берн
(Бруно Гимарайнш)
90‎’‎ • Харви Барнс
61‎’‎ • Джек Хиншелвуд
(Дэнни Уэлбек)
"Ньюкасл" прервал серию из четырех поражений в чемпионате. Команда, набрав 45 очков, поднялась на 13-ю строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). "Брайтон" с 50 баллами занимает седьмое место.

