"Ньюкасл" обыграл "Брайтон" и прервал серию из четырех поражений в АПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Ньюкасл" одержал победу над "Брайтоном" в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу со счетом 3:1.
- Команда прервала серию из четырех поражений в чемпионате и поднялся на 13-ю строчку в турнирной таблице АПЛ.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. "Ньюкасл" одержал победу над "Брайтоном" в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Ньюкасл-апон-Тайне завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Уильям Осула (12-я минута), Дэн Берн (24) и Харви Барнс (90+5). У "Брайтона" отличился Джек Хиншелвуд (61).
"Ньюкасл" прервал серию из четырех поражений в чемпионате. Команда, набрав 45 очков, поднялась на 13-ю строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). "Брайтон" с 50 баллами занимает седьмое место.
Результаты других матчей дня:
- "Брентфорд" - "Вест Хэм" - 3:0;
- "Вулверхэмптон" - "Сандерленд" - 1:1.
