"Ипсвич Таун" спустя год вернулся в АПЛ

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Футбольный клуб "Ипсвич Таун" обыграл "Куинз Парк Рейнджерс" в матче заключительного, 46-го тура чемпионата Англии по футболу в Чемпионшипе и завоевал прямую путевку в премьер-лигу.