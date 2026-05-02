"Ипсвич Таун" спустя год вернулся в АПЛ
16:32 02.05.2026 (обновлено: 17:27 02.05.2026)
"Ипсвич Таун" спустя год вернулся в АПЛ

"Ипсвич Таун" спустя год вернулся в Английскую премьер-лигу

© AP Photo / Dave ShoplandФутболист "Ипсвич Таун" Сэм Морси
Футболист Ипсвич Таун Сэм Морси - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
© AP Photo / Dave Shopland
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футбольный клуб «Ипсвич Таун» обыграл «Куинз Парк Рейнджерс» в матче заключительного, 46-го тура чемпионата Англии по футболу в Чемпионшипе.
  • «Ипсвич Таун» набрал 84 очка и занял второе место в Чемпионшипе, получив право на прямое повышение в классе.
  • «Миллуолл», «Саутгемптон», «Мидлсбро» и «Халл Сити» разыграют третью путевку в АПЛ в плей-офф.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Футбольный клуб "Ипсвич Таун" обыграл "Куинз Парк Рейнджерс" в матче заключительного, 46-го тура чемпионата Англии по футболу в Чемпионшипе и завоевал прямую путевку в премьер-лигу.
Встреча, которая прошла в субботу в Ипсвиче, завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Мячи забили Джордж Хирст (3-я минута), Джейден Филоген-Биденс (9) и Кейси Макатир (85).
"Ипсвич Таун" набрал 84 очка и занял второе место в Чемпионшипе, которое дает право на прямое повышение в классе наряду с занявшим первое место "Ковентри Сити" (95 очков). "Трактористы" вылетели в Чемпионшип из Английской премьер-лиги в прошлом сезоне.
Далее расположились "Миллуолл" (83), "Саутгемптон" (80), "Мидлсбро" (80) и "Халл Сити" (73), которые разыграют третью путевку в АПЛ в плей-офф. В полуфиналах 8 и 9 мая третья команда сыграет против шестой, а четвертая - с пятой.
ФутболИпсвич ТаунКуинз Парк РейнджерсКовентри СитиАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
