"Кристал Пэлас" победил "Шахтер" в первом матче полуфинала Лиги конференций

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Английский футбольный клуб "Кристал Пэлас" в гостях нанес поражение украинскому "Шахтеру" в первом матче полуфинала Лиги конференций.
Встреча прошла в польском Кракове и завершилась победой "Кристал Пэлас" со счетом 3:1. В составе английской команды отличились Исмаила Сарр (1-я минута), Даити Камада (58) и Йёрген Странн Ларсен (84). У "Шахтера" мяч забил Олег Очеретько (47).
47' • Олег Очеретко
(Кауа Элиас)
В другом матче испанский "Райо Вальекано" дома обыграл французский "Страсбур" со счетом 1:0.
Ответные полуфинальные матчи состоятся 7 мая.