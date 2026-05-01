00:07 01.05.2026 (обновлено: 01:46 01.05.2026)
"Кристал Пэлас" победил "Шахтер" в первом матче полуфинала Лиги конференций

© официальный твиттер Лиги конференций УЕФАТрофей Лиги конференций УЕФА
© официальный твиттер Лиги конференций УЕФА
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Английский футбольный клуб «Кристал Пэлас» победил украинский «Шахтер» в первом матче полуфинала Лиги конференций со счетом 3:1.
  • Испанский «Райо Вальекано» обыграл французский «Страсбур» со счетом 1:0.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Английский футбольный клуб "Кристал Пэлас" в гостях нанес поражение украинскому "Шахтеру" в первом матче полуфинала Лиги конференций.
Встреча прошла в польском Кракове и завершилась победой "Кристал Пэлас" со счетом 3:1. В составе английской команды отличились Исмаила Сарр (1-я минута), Даити Камада (58) и Йёрген Странн Ларсен (84). У "Шахтера" мяч забил Олег Очеретько (47).
В другом матче испанский "Райо Вальекано" дома обыграл французский "Страсбур" со счетом 1:0.
Ответные полуфинальные матчи состоятся 7 мая.
Нападающий Ноттингем Форест Крис Вуд в матче АПЛ - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
"Ноттингем Форест" обыграл "Астон Виллу" в первом матче полуфинала ЛЕ
