09:02 01.05.2026 (обновлено: 10:49 01.05.2026)
Капризов раскрыл причину успеха "Миннесоты" в первом раунде Кубка Стэнли

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов заявил, что глубина состава и сыгранность помогли команде выйти во второй раунд плей-офф НХЛ.
  • "Миннесота" обыграла "Даллас Старз" со счетом 5:2 в шестом матче серии.
  • В четвертьфинале Кубка команда встретится с "Колорадо Эвеланш".
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов заявил, что глубина состава и сыгранность помогли команде выйти во второй раунд плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В ночь 1 мая по московскому времени "Миннесота" обыграла дома "Даллас Старз" (5:2) в шестом матче серии и выиграла противостояние со счетом 4-2.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
01 мая 2026 • начало в 02:30
Завершен
Миннесота
5 : 2
Даллас
06:23 • Квин Хьюс
(Маркус Фолиньо, Нико Штурм)
37:02 • Владимир Тарасенко
(Квин Хьюс)
50:38 • Квин Хьюс
(Брок Фабер, Матс Цуккарелло)
58:29 • Мэттью Болди
59:45 • Мэттью Болди
27:01 • Уайтт Джонстон
(Микко Рантанен, Мэтт Дюшен)
36:08 • Маврик Бург
(Майкл Бантинг, Илья Любушкин)
"Все были в игре, у нас хорошая глубина состава. Тарасенко забросил эту необходимую шайбу, и мы заиграли, показали свой хоккей. По ходу серии выбывали (Матс) Цуккарелло и (Яков) Тренин, другие парни заняли их место и великолепно сыграли. Это большая глубина состава", - приводит слова Капризова сайт клуба.
В четвертьфинале Кубка Стэнли "Миннесота" встретится с "Колорадо Эвеланш".
"Это хорошая команда, они заняли первое место в "регулярке", каждый сезон играют в хороший хоккей. Будет весело, не терпится сыграть против них", - добавил россиянин.
ХоккейМиннесота УайлдДаллас СтарзКолорадо ЭвеланшКирилл КапризовНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
