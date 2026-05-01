Капризов раскрыл причину успеха "Миннесоты" в первом раунде Кубка Стэнли

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов заявил, что глубина состава и сыгранность помогли команде выйти во второй раунд плей-офф НХЛ.
- "Миннесота" обыграла "Даллас Старз" со счетом 5:2 в шестом матче серии.
- В четвертьфинале Кубка команда встретится с "Колорадо Эвеланш".
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов заявил, что глубина состава и сыгранность помогли команде выйти во второй раунд плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В ночь 1 мая по московскому времени "Миннесота" обыграла дома "Даллас Старз" (5:2) в шестом матче серии и выиграла противостояние со счетом 4-2.
01 мая 2026 • начало в 02:30
Завершен
06:23 • Квин Хьюс
37:02 • Владимир Тарасенко
50:38 • Квин Хьюс
(Брок Фабер, Матс Цуккарелло)
58:29 • Мэттью Болди
59:45 • Мэттью Болди
27:01 • Уайтт Джонстон
36:08 • Маврик Бург
(Майкл Бантинг, Илья Любушкин)
"Все были в игре, у нас хорошая глубина состава. Тарасенко забросил эту необходимую шайбу, и мы заиграли, показали свой хоккей. По ходу серии выбывали (Матс) Цуккарелло и (Яков) Тренин, другие парни заняли их место и великолепно сыграли. Это большая глубина состава", - приводит слова Капризова сайт клуба.
В четвертьфинале Кубка Стэнли "Миннесота" встретится с "Колорадо Эвеланш".
"Это хорошая команда, они заняли первое место в "регулярке", каждый сезон играют в хороший хоккей. Будет весело, не терпится сыграть против них", - добавил россиянин.